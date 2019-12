Epilog: Co stálo za špatnou sezónou 2019 Roberta Kubici?

Velkolepý návrat v nevelkolepém stylu

„Jsem nadšená, že můžu oznámit, že v roce 2019 bude pro Williams závodit Robert Kubica,“ uvedla 22. listopadu 2018 Claire Williams a rozsekla tak dlouhé dohady o tom, zda se Polák do formule 1 skutečně vrátí, či ne. Mezi fanoušky formule 1 nebyl tehdy asi vůbec nikdo, kdo by to charismatickému Kubicovi nepřál. „Být zpět na startovním roštu formule 1 je jeden z největších úspěchů mého života. Děkuji všem, kdo mě na mé cestě podporovali a věřili ve mě. Nemůžu se dočkat prvního závodu,“ prohlásil Kubica po svém potvrzení u týmu. Jeden z největších comebacků v historii sportu měl být dovršen.

Comeback ve velkém stylu se ale naneštěstí nekonal. Už v předsezónních testech se ukázalo, že Williams za zbytkem startovního pole těžce zaostává. Vůz neměl potřebnou rychlost a v kvalifikaci na první velkou cenu v Austrálii se to jenom potvrdilo. Kubica během její první části navíc boural a za vítězným časem Lewise Hamiltona zaostal o více než čtyři sekundy. Jeho týmový kolega George Russell na tom byl lépe, ale i on ztratil na nejbližšího soupeře v kvalifikaci sekundu. Williams byl jediným týmem startovního pole, který meziročně na okruhu v Melbourne dokonce zpomalil, a na slavnou britskou stáj tak zbyla pouze poslední řada startovního roštu.

Po startu závodu se Kubica připletl do kolize s red bullem Pierra Gaslyho, poškodil si přední přítlačné křídlo a okamžitě nabral obří ztrátu. Během závodu dále ztrácel a do cíle dojel s celkem tříkolovou ztrátou na vítězného Valtteriho Bottase. Už ve třetím kole navíc ztratil jedno ze zpětných zrcátek, což mu stěžovalo situaci především při pouštění rychlejších vozů pod modrými vlajkami. Opětovná premiéra ve formuli 1 tak Polákovi podle představ zrovna nevyšla.

Těžký úvod sezóny

V Bahrajnu si Kubica na posledních dvou pozicích alespoň trochu zabojoval s Russellem, začínalo však být čím dál tím více zřejmé, že Williams minimálně v úvodu sezóny nebude schopen v závodním, ani v kvalifikačním tempu ohrozit zbytek startovního pole a jeho vozy budou odsouzeny ke kroužení na posledních místech. V Číně byl Kubica za celou sezónu nejblíže k tomu, aby v kvalifikaci svého mladého týmového kolegu porazil, když za Britem zaostal o pouhých 28 tisícin sekundy. V závodě to ale zas tak slavné nebylo a jak sám ostatně přiznal, jediným výrazným momentem jeho závodu bylo, že se v zahřívacím kole na studených gumách roztočil.

V Baku Kubica v první části kvalifikace tvrdě boural v nájezdu do tzv. „myší díry“, částečnou omluvou mu ale mohlo být, že na tomto okruhu jel vůbec poprvé v životě, a podobné chyby se na stejném místě dopustil i Charles Leclerc. V Monaku jel povedený závod do té doby, než ho v zatáčce La Rascasse sestřelil Antonio Giovinazzi. Kubica následně dokončil závod osmnáctý. Ve Francii si opět oba williamsy na posledních pozicích zabojovaly a Kubica poprvé v sezóně závod dokončil před svým týmovým kolegou. Následovaly dva zapomnění hodné víkendy v Rakousku a ve Velké Británii, kde Kubica opět na Russella výrazně ztrácel.

Jediný bod

V Německu si Kubica v naprosto bláznivé velké ceně dojel pro svůj první a také jediný bod po návratu do formule 1. Kubica původně proťal cílovou pásku na dvanáctém místě, ale po diskvalifikaci obou vozů Alfy Romeo se posunul na poslední bodovanou, desátou příčku. Byl to zároveň jediný bod, který Williams v roce 2019 získal.

V Maďarsku, kde před třinácti lety debutoval, před takřka „domácím“ publikem Kubica zrovna dvakrát neoslnil. Zatímco George Russell zajel svou nejlepší kvalifikaci sezóny a pokukoval po postupu do druhé části kvalifikace, Kubica na něj ztratil téměř sekundu a půl. Ani v závodě to nebylo o nic lepší a Kubica dojel poslední se ztrátou tří kol na vítězného Hamiltona. V Singapuru předvedl Kubica solidní výkon, dokázal dokonce předjet pěkným manévrem haas Kevina Magnussena a vysloužil si od reportéra Willa Buxtona titul „jezdce dne“. Buxton na svůj Twitter napsal: „Jezdec dne? Kubica. Naprostý bojovník.“ Přestože nebodoval, označil později závod nehledě na výsledek za jeden ze svých největších životních úspěchů. Byl to ale právě závodní víkend v Singapuru, kde Kubica oznámil, že s Williamsem nebude v příští sezóně pokračovat: „Zvážil jsem své možnosti a rozhodl jsem se, že na konci tohoto roku rozvážu s Williamsem spolupráci. Učinil jsem toto rozhodnutí, která mi tak dává nové možnosti do budoucna.“

Napětí v týmu

V Rusku Kubica odstoupil kvůli z počátku blíže nespecifikovaným problémům. To vedlo Kubicova hlavního sponzora, polskou společnost PKN Orlen k tomu, aby žádala vysvětlení, proč muž, kterému platí závodní sedačku, nemohl odjet celý závod. „Bohužel jsme byli nuceni odstavit Robertův vůz kvůli rozsahu poškození, které jsme utrpěli v uplynulých dvou závodech. Musíme myslet i do budoucna,“ uvedl v reakci Williams. Kubica se od Orlenu distancoval. Později vyšlo najevo, že Williams Kubicu odstavil kvůli obavě z nedostatku předních přítlačných křídel. George Russell totiž o dvě přední křídla přišel během závodního víkendu v Singapuru a o další v Rusku. Tým se tak obával, že by se něco mohlo stát i s Kubicovým předním křídlem, a tak Poláka preventivně stáhl. Na větší zásobu náhradních dílů zřejmě bohužel nebyly ve Williamsu finance.

V Japonsku v kvalifikaci Kubica boural při nájezdu do svého rychlého kola. Incident měl dohru – Williams totiž do Japonska přivezl vylepšenou specifikaci předního přítlačného křídla, kterou si Kubica pochvaloval a odjezdil na ní oba tréninky. Před kvalifikací se ale Williams rozhodl tuto novou specifikaci odejmout z obou aut. Kubica sice nekladl implikační znaménko mezi svou nehodu a nenasazení nového předního křídla, naznačil ale, že se situací nebyl zrovna dvakrát spokojen: „Z podivných důvodů bylo z mého auta přední křídlo odejmuto. Myslím si, že se nad tím v sobotu až moc přemýšlelo... Měl jsem nějakou představu, ale to, co se stalo dneska ráno, překročilo všechny hranice.“ Williams později uvedl, že již od začátku plánovali nasadit nová křídla pouze v tréninkových jízdách, ne v závodě, přesto bylo jasné, že mezi Kubicou a týmem i v souvislosti s tím, co se stalo v Rusku, panuje zvláštní napětí.

Labutí píseň ve formuli 1

Slušný závod odjel Kubica v Mexiku, kde překvapil odvážným a také pravděpodobně svým nejlepším předjížděcím manévrem sezóny na svého týmového kolegu, ale kvůli pomalému defektu musel zajet podruhé do boxů a závod tak dokončil až za Russelem. V Brazílii si opět zabojoval s Russellem, ale zatímco se jeho týmový kolega po restartu za safety carem dokázal propracovat na fantastické dvanácté místo, Kubica dojel až šestnáctý.

Ani poslední závod v Abú Dhabí pro Kubicu nedopadl úplně nejlépe. Polák sice skvěle odstartoval, ale v pozdější fázi závodu kolidoval s Antoniem Giovinazzim, utrpěl poškození podlahy a dojel poslední: „Byl to těžký rok a ani dnes to nebylo jednoduché, ale alespoň jsem si trochu zabojoval. V prvním kole jsem se v páté zatáčce střetl s Georgem a později jsme se celkem tvrdě srazili s Giovinazzim. Poškodil jsem si pravou část podlahy svého vozu, kvůli čemuž bylo posledních 35 kol velmi náročných. Nebyla to jednoduchá sezóna, ale alespoň jsme se pokusili dát do toho vše a nevzdávat se,“ uvedl po závodě Kubica.

Špatná forma Williamsu

Když se tedy podíváme na tento až suchý výčet jednotlivých závodů sezóny, nenacházíme příliš mnoho pozitiv. Získaný bod v Německu je bezpochyby tím nejvýraznějším momentem Kubicovy sezóny 2019, neboť mu zajistil devatenácté místo v poháru jezdců před týmovým kolegou, jinak se ale Polák sezónou víceméně protrápil a zaostával. „Závodění na posledních pozicích bylo úplně něco jiného, než co jsem zažil před deseti lety. Občas to bylo těžké nazývat formulí 1,“ přiznal. Ono ale, při vší úctě k letošnímu Williamsu, toho z vozu FW42 asi ani více vytáhnout nešlo. Ani Russell, který byl na poli celé sezóny objektivně rychlejším pilotem z dvojice jezdců Williamsu, ani jednou nepostoupil z první části kvalifikace a na pozice, ze kterých to už k bodům nebylo daleko (jedenáctý v Německu, dvanáctý v Brazílii), se dostal jenom v naprosto bláznivých závodech. Jinak byla slavná britská stáj letos suverénně nejpomalejší a auta jiných stájí porážela pouze sporadicky.

To bylo ostatně jasné již od předsezónních testů, na které Williams ani svůj nový vůz nepřipravil včas. Ještě před sezónou navíc slavnou britskou stáj opustil technický ředitel Paddy Lowe. Vůz Williamsu dokonce na rozdíl od ostatních monopostů meziročně zpomalil. Ve Williamsu tak rychle pochopili, jak si stojí, a úvodní závody sezóny brali spíše jako testovací jízdy s cílem vůbec pochopit fungování auta. První vylepšení přivezl Williams až na britskou grand prix, kde se v dosavadním průběhu sezóny přiblížil nejblíže času pole position – Russell ztrácel 2,696 sekundy (blíže byl Williams k času pole position poté již pouze na Monze, kde ztrácel 2,493 sekundy, pozn. autora). V Maďarsku pak Russell zaostal za posledním postupovým časem do druhé části kvalifikace o pouhých 50 tisícin sekund, což byl asi objektivně nejlepší kvalifikační počin Williamsu v celé sezóně.

Co všechno mohlo ovlivnit Kubicův letošní výkon?

Kubica sám byl navíc pouhým stínem pilota, který by si George Russella v roce 2010 namazal na chleba. Příčin a faktorů, které Kubicův výkon v letošní sezóně ovlivnily, je samozřejmě více. Zdůvodnit Kubicovy špatné výkony tím, že je příliš starý a že na to už nemá, by bylo příliš snadné. Tak předně musíme zmínit Kubicovy limitace; přestože si Polák nevytvářel alibi a nesnažil se schovávat své výsledky za následky svých těžkých zranění, se vší úctou musíme uznat a je to i viditelné na onboard záběrech, že pravou ruku využíval při řízení maximálně na 70 %. I kdyby si ale ze své osudné nehody neodnesl žádné následky, i tak by pro něj bylo velkým problémem překlenout více než osmiletou pauzu ve formuli 1. Mohli jsme to například pozorovat u Michaela Schumachera, který z celého kolotoče vypadl pouze na tři sezóny, a i tak se po návratu v roce 2010 nedokázal s novými monoposty nikdy znovu pořádně zžít. A o tom, jak (ne)slavné bylo v roce 2009 počínání Lucy Badoera, který se do formule 1 vrátil po devítileté pauze, snad ani nemusíme vyprávět. Vrátit se po tak dlouhé době na stejnou úroveň by byl přinejmenším zázrak.

Dalším faktorem je práce s pneumatikami, které jsou v současné formuli 1 jedním z nejdůležitějších komponentů, a správná práce s nimi je dnes klíčová. Důležitost práce s pneumatikami potvrdil i George Russell, který na pneumatikách Pirrelli odjezdil šampionáty GP3 a formule 2: „Pneumatiky jsou hodně důležité. Teprve v polovině sezóny jsem udělal krok kupředu v rámci pochopení toho, jak se pneumatiky v závodě chovají.“ Tady je potřeba připomenout, že Kubica nikdy na pneumatikách Pirrelli předtím nezávodil a celou svoji dosavadní kariéru ve formuli 1 odjezdil na pneumatikách Bridgestone – pneumatikách úplně odlišných od těch dnešních. Ve správné práci s pneumatikami tak pravděpodobně tkví jeden z největších rozdílů mezi Kubicou a Russellem, i když by to na první pohled nemuselo být úplně zřejmé.

Dalším důležitým faktorem může být také nedostatek času na přípravu. Před Velkou cenou Austrálie Kubica prohlašoval, že je připravený tak na dvacet procent. Chaos ve Williamsu v úvodu sezóny Kubicovi ani nemohl dát prostor pro budování nějakého základu výkonu. To ostatně Kubica potvrdil během letní přestávky pro F1 Racing: „V této chaotické první části sezóny jsem postrádal především nějakou konzistentnost, která by mi umožnila budovat základ výkonů. Nejprve potřebujete pochopit fungování jednotlivých procesů a pak můžete zlepšovat své výkony... Když se snažíte vylepšovat a vyvíjet auto, přináší to další zmatky, což také není dobré. Je to jedna z věcí, kterou si zvenčí neuvědomíte, ale která má na mojí konzistentnost a způsob závodění velký vliv.“

Zvýhodňoval Williams Russella?

Kubica navíc během sezóny několikrát naznačoval, že s ním Williams nejedná zrovna férově. Mnozí polští fanoušci jsou dokonce skálopevně přesvědčeni, že Robert Kubica jezdil s horší technikou než George Russell. Kubica sám v březnu potvrdil, že oba dva jezdci Williamsu jezdí s odlišnými monoposty: „... v Austrálii jsem jel s jiným nastavením vozu než George a na datech jsme poté viděli odlišné chování obou vozů. Tady (v Bahrajnu) jsme začali se stejnými nastaveními a oba dva vozy se stejně chovají jinak... Je jasné, že tady máme dvě odlišná auta se stejným nastavením, což budeme muset nejdříve pochopit.“ To, že chování obou vozů bylo odlišné, potvrdil ostatně i George Russell, ale dodal, že to nutně nemusí znamenat, že právě on jezdí s lepší technikou. V Baku si oba dva jezdci vyměnili svá šasi, ale Kubica stejně za Russellem zaostával.

V červenci to, že by oba jezdci jezdili s odlišnými monoposty, rázně odmítla samotná Claire Williams: „I kdyby mělo jít o cokoliv jiného, v základu nemáme takový rozpočet, abychom si mohli dovolit stavět dvě odlišné specifikace našich aut. Taková spekulace je prostě šílená.“ Na Velkou cenu Německa Williams přivezl novou podlahu a první, kdo s ní jezdil, byl Robert Kubica. Russell si jízdu s ní vyzkoušel až v sobotu, což úplně nenasvědčuje tomu, že by ho Williams zvýhodňoval. Během letní přestávky se Kubica pro F1 Racing pokusil celý problém objasnit: „Naše auta se chovala trochu jinak, což byl důsledek problémů, se kterými jsme se na začátku sezóny potýkali. Naše auta se chovala jinak, takže jsme oba měli i jinou zpětnou vazbu. Ale teď je naše zpětná vazba víceméně podobná.“

Spekulace ale neutichaly, mnozí fanoušci například poukazovali na to, že je z onboard záběrů jízd zřejmé, že Kubica nedosahuje stejné maximální rychlosti jako Russell, to ale mohlo být způsobeno opět odlišným nastavením obou vozů. Opravdu mohl mít trápící se Williams tendenci zvýhodňovat svého „domácího“ pilota? Co by tím získal, když oba mohli bojovat akorát tak o poslední dvě místa?

I nějaká pozitiva

Přesto se na Kubicově sezóně 2019 dají nalézt i nějaká pozitiva, ač toto slovní spojení může na první pohled vypadat jako oxymóron. Byly to kupříkladu skvělé starty, kde dokázal Kubica svého méně zkušenějšího kolegu dost školit. Ve velkém případě závodů dokázal Kubica v prvním kole vydělat alespoň jednu dvě pozice a z počátku závodů tak kroužil před Russellem. To, že neměl potřebné tempo, aby svou pozici udržel, je věc druhá. Tím hlavním a nejdůležitějším pozitivem je ale bezpochyby fakt, že dokázal odjezdit kompletní sezónu formule 1 i po tak těžkých zraněních, které utrpěl v roce 2011, a dokázal si, že stále může závodit ve špičkových sériích.

To ostatně sám Kubica potvrzuje: „Myslím si, že to nejdůležitější, co mi tato sezóna dala, je potvrzení toho, že stále mohu závodit na vysoké úrovni i v jiných šampionátech. To je také zdůvodnění toho, proč chci závodit i příští rok. Myslím si, že se stále mohu závoděním bavit a zajíždět slušné výsledky. To je ten nejcennější poznatek, který mi letošní sezóna dala.“ Zároveň je rád, že se v něm zmýlili ti, kdo ho před sezónou odepisovali: „Spoustu lidí si myslelo, že s mými limitacemi nebudu schopen závodit. Slyšet jsem spoustu příběhů o tom, že nebudu schopen reagovat na náhlé situace v prvních zatáčkách závodů, a starty patřily k věcem, které jsem zvládal velmi dobře. Slyšel jsem, že nebudu schopen závodit v Monaku, a v Monaku jsem jel snad úplně nejlépe z celé sezóny. Ne z výsledkového hlediska, ale co se týče pocitu z jízdy.“

Kubica nyní s největší pravděpodobností zamíří do série DTM, kde bude zřejmě hájit barvy BMW, tedy týmu, se kterým v roce 2006 vstoupil do formule 1. Zda je Kubicova sezóna 2019 zklamáním, nebo ne, je otázkou interpretace. Z výsledkového hlediska naprosto tragická sezóna se může na druhou stranu jevit jako završení neuvěřitelné osmileté cesty za jasně vytyčeným cílem – návratem do formule 1. Kubica svou snahu vrátit se i přes všechnu nepřízeň osudu nevzdal a dokázal, že nic není nemožné, pokud v to člověk věří. A právě v tom spočívá odkaz Roberta Kubici především.

Foto: Getty Images / Robert Cianflone