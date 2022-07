Epickou bitvu v Monze vyhrál Alpine, nové Peugeoty kosily problémy

Tuhá bitva v páté hodině závodu rozhodla o konečném pořadí v cíli. Matthieu Vaxiviére dojížděl šestihodinovku v Monze s vozem stáje Alpine, který po trápení v Le Mans dostal výraznou úlevu v nastavení Balance of Perfomance. Poslední prototyp LMP 1 ve startovním poli byl v Itálii na příklad o více než 100 kilogramů lehčí než hybridní Toyoty.

I díky tomu byl Vaxiviére v závěrečné třetině závodu rychlejší než Rjo Hirakawa v Toyotě #8 a Kamuj Kobajaši ve vedoucí Toyotě #7. Japonské vozy však stále dokázaly těžit z lepší akcelerace díky přidanému výkonu z elektromotoru, a proto nebyl Francouz ve voze Alpine po sérii ostrých soubojů schopen získat trvalou výhodu na svoji stranu.

Nakonec se však v Parabolice Vaxiviérovi podařilo předjet vnější stopou Hirakawu a dostal se tak na druhé místo. Na hlavní rovince okruhu se pak pokusil zaútočit i na Kobajašiho. Japonský bývalý pilot F1 zaznamenal Vaxiviérův pokus a francouzskému jezdci zkřížil dráhu v nájezdu do brzdné zóny před šikanou Variante del Rettifilo. Vinou Kobajašiho manévru však došlo ke kontaktu mezi oběma vozy, který mnohem hůře odnesla Toyota #7.

Kobajaši musel nejprve na neplánový pit stop k mechanikům, kteří u jeho vozu kromě prasklé pravé zadní pneumatiky vyměnili také kompletní zadní část bodykitu a také poškozený kryt motoru. Následně se na pit lane Kobajaši vrátil ještě jednou, když byl označen za viníka celého incidentu. Trestem pro něj byla devadesátisekundová penalizace stop and go.

Když Toyota #7 vypadla z boje o vítězství, pokusil se Rjo Hirakawa v sesterském speciálu #8 v závěrečných minutách ještě zaútočit na Vaxiviéra, nicméně Francouze už dotáhnout nedokázal.

Trojice Nicolas Lapierre, André Negrao, Matthieu Vaxiviére tak získala po triumfu na Sebringu druhé vítězství této sezony a v čele celkového pořadí mistrovství světa mají nyní jezdci stáje Alpine 106 bodů. Po druhém místě v Monze na ně vítězové Le Mans Sébastien Buemi, Rjo Hirakawa a Brendon Hartley ztrácejí 10 bodů. I přes vysokou penalizaci dojeli v Itálii třetí Kamuj Kobajaši, Mike Conway a Jose Maria Lopez s Toyotou GR010 Hybrid #7.

Hůře postavená Toyota se v závěru nemusela obávat žádného tlaku. Glickenhaus SCG 007 LMH #708 v nových modrých barvách sice zásluhou Romaina Dumase vyhrál dva tréninky, kvalifikaci a v závodě kroužil tři hodiny neohroženě v čele, jenže ze hry ho nakonec vyřadila závada na turbodmychadle.

Oba nové Peugeoty 9X8 poté kosily technické potíže a v cíli byl nakonec klasifikován jen speciál #94 posádky Loic Duval, Gustavo Menezes, James Rossiter na třiatřicátém místě absolutního pořadí.

První vítězství sezony 2022 získali ve třídě LMP 2 Ferdinand Habsburg, Norman Nato a Rui Andrade s prototypem Oreca 07 Gibson #41 stáje Realteam by WRT.

Druhé místo obsadili vítězové z Le Mans António Félix da Costa, Roberto González a Will Stevens s prototypem Oreca 07 Gibson #38 stáje JOTA Sport před trojicí Nico Müller, Ryan Cullen, Sébastien Bourdais. Piloti nové britské stáje Vector Sport pronikli na pódium poprvé od založení týmu před touto sezonou WEC.

V podkategorii LMP 2 Pro-Am vyhrál tým Algarve Pro Racing s vozem Oreca 07 Gibson #45, ve kterém se střídala trojice Steven Thomas, James Allen, René Binder.

Slovenský tým ARC Bratislava se svojí žlutou Orecou 07 Gibson #44 získal v absolutním pořadí LMP 2 jedenácté místo a poslední čtvrté v rámci LMP 2 Pro-Am. Po fantastické kvalifikaci, ve které pro slovenskou stáj získal druhé místo na roštu Švýcar Mathias Beche, je tento výsledek pro tým a další dva piloty Mira Konopku a Tijmena van der Helma spíše zklamáním.

Hodně nečekaný vývoj měl závěr závodu ve třídě LMGTE - PRO. Ještě pár minut před koncem držely první dvě místa tovární vozy Ferrari 488 GTE Evo, nicméně oba italské speciály nakonec na domácí půdě přišly o vítězství kvůli nutnosti dodatečného pit stopu pro dočerpání paliva.

Triumf v Itálii tak spadl do klína Tommymu Milnerovi a Nickovi Tandymu, kteří se střídají v kokpitu Chevroletu Corvette C8.R. Corvette tak získal první triumf v LMGTE - PRO v historii šampionátu FIA WEC, navíc v úplně posledním závodě této třídy na evropské půdě. Druzí skončili Antonio Fuoco a Miguel Molina z Ferrari #52 před Alessandrem Pier Guidim a Jamesem Caladem ze sesterského Ferrari #51.

Ve třídě LMGTE - AM ovlivnila závod hrozivá havárie Henriqua Chavese v šikaně Variante della Roggia. Portugalský pilot Astonu Martin #33 týmu TF Sport ztratil kontrolu nad vozem, do šikany najel bokem, trefil jeden z retardérů ve vnitřní asfaltové zóně a následně byl vymrštěn do vzduchu. Jeho Aston skončil na střeše až u svodidel na výjezdu z celé pasáže. Naštěstí poté kokpit opustil svépomocí a nezraněn.

Po vypadnutí jednoho z favorizovaných vozů zvítězili Christian Ried, Sebastian Priaulx a Harry Tincknell, kteří se střídali v Porsche 911 RSR-19 #77 stáje Dempsey-Proton Racing. Druhé místo vybojovala čistě ženská posádka Ferrari 488 GTE Evo #85 týmu Iron Lynx Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy. Poslední jmenovaná belgická pilotka se v sobotu stala první ženou, která ve FIA WEC získala pole position.

Sezona světového vytrvalostního šampionátu bude pokračovat 11. září v japonském Fudži.