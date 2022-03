Enzo Fittipaldi: Vrátit se po nehodě bylo náročné, ale cítím se silnější než předtím

Enzo Fittipaldi se po svém zranění úspěšně vrací do vozu týmu Charouz Racing, aby pokračoval ve svém působení v F2. Vnuk Emersona Fittipaldiho přišel do českého týmů loni v květnu těšně před začátkem sezóny F3, když už to vypadalo, že se s evropským závoděním rozloučil, protože v té době již závodil v americké Indy Pro.

„Můj cíl byl vždy jezdit v Evropě, a to i v roce 2021, ale neměli jsme na to finance, takže jsem šel do USA do Indy Pro. Jezdil jsem tam první závodní víkend, a hned poté mi zavolal Bob [Vavřík, šéf týmu Charouz Racing – pozn. redakce] a pozval mě do formule 3, protože potřeboval zkušeného jezdce, takže to byla úžasná příležitost a já jsem se té příležitostí pevně chytil.“

Charouz Racing zachránil loni v květnu Enzovy kariéru v Evropě. Povolal ho k sobě z Ameriky, kde mladý Fittilapdi už závodil v Indy Pro.

Jak je známo, rodina Fittipaldi má k panu Charouzovi a jeho týmu blízký vztah. V Charouz Racing už závodil Enzův starší bratr Pietro a dědeček Emerson se přátelí s Antonínem Charouzem. A i Enzo si spolupráci s českým týmem chválí. „Cítím se v týmu opravdu dobře. Můj bratr s nimi vyhrál ve World Series v roce 2017, takže tento tým znám už pět nebo šest let, znám tedy každého v týmu a cítím se zde opravdu pohodlně. Jsem velmi šťastný, že s nimi mohu závodit i letos.“

Ve formuli 3 Enzovi výsledky k nejlepším rozhodně nepatřily. Do první desítky se podíval jen při závodech Red Bull Ringu a v Maďarsku. Zato na Hungaroringu z toho bylo hned druhé místo.

„Do týmu jsem přišel na poslední chvíli a před prvním závodem jsem neabsolvoval žádné testy, což bylo náročné a mělo to za následek, že se mi až tak nedařilo a nebyli jsme připraveni bojovat o vítězství. Ale nakonec náš výkon nebyl tak špatný, získali jsme druhé místo v Budapešti, což byl nejlepší výsledek týmů vůbec, takže jsem se svým výkonem spokojen. Navíc mi toto podium přineslo možnost dostat se do formule 2 na Monze.“

Ve formuli 3 strávil Enzo čtyři závodní víkendy, poté se přesunul do formule 2

Po závodním víkendu na Hungaroringu dal tým šanci Enzovi závodit ve formuli 2. Podobné přechody uprostřed sezóny sice nejsou mezi těmito sériemi neobvyklé, pro piloty ale rozhodně nejsou jednoduché.

„Z F3 to byl do F2 opravdu velký krok. Neměl jsem žádný soukromý test nebo něco podobného, šel jsem rovnou do volného tréninku, nikdy jsem s takovým autem nejezdil, měl jsem jen čtyřicetiminutový trénink na to, abych si zvykl na auto, ale připravil jsem se a kvalifikoval jsem se na dvanáctém místě, co bylo opravdu dobré a vůbec jsem neměl problémy s rychlostí, tu jsem získal hned. Byl jsem opravdu rychlý na to, jak málo času jsem měl abych si na auto zvykl.“

„Největší rozdíl jsou určitě brzdy. V F2 mají karbonové brzdy a ve F3 mají ocelové brzdy, takže ve formuli 2 opravdu cítíte sílu toho auta zastavit. A také máte v závodě pit stopy, to je něco, co jsem se musel naučit. Nikdy předtím jsem v závodě pitstop nedělal, takže to bylo opravdu náročné, ale šlo to dobře, bojovali jsme o bodované pozice a ve třetím závodě na Monze jsem bojoval o čtvrté a páté místo, ale dostal jsem penalizaci za nebezpečné vypuštění z boxů, což bylo mimo moji kontrolu, takže jsem skončil jedenáctý kvůli té desetisekundové penalizaci, ale celkově byly mé výkony opravdu dobré,“ hodnotí své působení v F2 Enzo Fittipaldi.

V druhém sobotním závodu v Džiddě dokonce zvládl poprvé bodovat, když dojel sedmý. O den později ovšem přišla po startu v hlavním závodě těžká nehoda, při které si ošklivě poranil nohu a vyřadila ho z posledního závodního víkendu v Abú Zabí. Přes zimu se naštěstí zvládl dát dohromady a letos v Bahrajnu se úspěšně vrátil dovozu.

„Po té nehodě se cítím dobře, opravdu připravený a velmi silný. Bylo náročné vrátit se zpět, dělo se spoustu věcí a podstoupil jsem několik operací. Vrátit se zpět bylo opravdu náročné. Vyžadovalo to spoustu odhodlání, snahy a vnitřní motivace, že se chci vrátit a být připraven pro začátek sezóny.

Teď už se cítím opravdu připravený, fyzicky silnější než předchozí rok, tuto zimu jsem trénoval jako blázen, připravil jsem se, jak jsem jen mohl. Část rehabilitace byl trénink zbytku mého těla, pomáhalo to mým kostem se hojit rychleji, takže jsem opravdu silný a lepší než kdykoliv předtím.“

Letos v Bahrajnu se Enzo dokázal po své nehodě vrátil úspěšně zpět do vozu

Jaké jsou Enzovi cíle pro letošní sezónu?

„Nemám před sezónou velká očekávání, ale chtěl bych, abychom se kvalifikovali do top desítky, protože pak lze bojovat o body a pódium, takže si myslím, že náš cíl je určitě bojovat o top desítku v kvalifikacích. Moje očekávání na tuto sezónu uvidíme po prvních závodech, ale chtěl bych získat nějaká pódia a snad jedno nebo dvě vítězství.“

Kdo sleduje enzův instagram, mohl se všimnout, že brazilský pilot loni často pobýval v Praze.

„Praha je krásné město, pobyt tam jsem si opravdu užíval. Jídlo je v Praze dobré a ze všech koutů světa, takže se pořád našlo nějaké místo, kde se najíst. Mám rád i prostředí a atmosféru města. Pro mě je to jedno z nejkrásnějších míst, která jsem kdy viděl.“