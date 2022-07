Enzo Fittipaldi: Ve sprintu jsem chtěl zvítězit

Enzo Fittipaldi startoval do sobotního sprintu z druhé startovní pozice. V první polovině závodu si vedl velmi dobře, dokonce dokázal předjet vedoucího Daruvalu a na chvíli se ocitl ve vedení. Pak ale ukázal svou rychlost Doohan a pilota české stáje předjel. Nakonec Fittipaldi nedokázal odolat ani Iwasovi a musel se spokojit se třetí pozicí v cíli.

„Samozřejmě jsem v tom závodě chtěl zvítězit, ale bohužel jsme neměli takovou rychlost jako Jack [Doohan], ten byl v druhé půlce závodu o hodně rychlejší. Ale myslím, že jsme dosáhli toho nejlepšího možného výsledku, když vezmu v potaz rychlost, kterou jsme měli. Skončili jsme třetí a jsem s tím docela spokojen, jsou to dobré body do šampionátu a dobrý výsledek,“ řekl Fittipaldi pro F1sport.

V sobotu se museli piloti potýkat s proměnlivými podmínkami na trati. Ze začátku totiž mírně pršelo, postupem závodu ale začala trať osychat. „Bylo to náročné, trať byla mokrá a každým kolem schla, takže bylo třeba hledat mokré části trati na ochlazení pneumatik. Byl to tedy dost náročný závod, speciálně co se týká práce s pneumatikami. Myslím, že jsem ze začátku jel až příliš agresivně a pneumatiky byly v druhé půlce závodu zničené. Byl to tedy náročný závod, ale velmi zábavný.“

Do hlavního závodu startoval Enzo jako devátý a ač tým předvedl parádní dvojitou zastávku v boxech, brazilskému pilotovy to výhodu nepřineslo a skončil bez bodu. „Po dnešním závodě nejsem moc spokojený, startovali jsme devátí, bojovali jsme o páté nebo šesté místo. Na měkkých pneumatikách jsme byli opravdu rychlí, pak jsme přezuli na tvrdé a od té doby jsme byli velmi pomalí.“

„Na tvrdé směsi jsme nedokázali najít dostatečnou rychlost, což je škoda, protože kdybychom byli rychlí i na tvrdé směsi, mohli jsme skončit pátí nebo šestí. Což by přineslo opravdu důležité body do šampionátu. Ale nakonec jsme skončili až jedenáctí, takže bez bodů, což mě netěší. Budeme analyzovat, co se stalo s tvrdou směsí a proč jsme neměli žádnou rychlost. Tento závod byl tedy pro nás dost nešťastný, ale poučíme se z toho a v Rakousku se vrátíme silnější.“