Enzo Fittipaldi: Jsem opravdu šťastný, jak to letos šlo

Jak hodnotí letošní sezónu nejnovější člen jezdecké akademie Red Bullu?

Úvod sezóny v Bahrajnu znamenal pro Enza Fittipaldiho návrat do vozu F2 po těžké nehodě v Džiddě v listopadu minulého roku. V Bahrajnu si dokonce ještě při chůzi musel vypomáhat holí, proto není divu, že jeho výsledky nebyly takové, jaké si přestavoval.

„Během prvních dvou závodních víkendů v Bahrajnu a Džiddě jsem ještě nebyl po loňské nehodě stoprocentně fyzicky připraven. Myslím, že jsem tam ztratil nějaké body, protože jsem během těchto dvou prvních víkendů nebodoval, ale během třetího závodního víkendu jsem na tom byl fyzicky mnohem lépe a získal jsem tam své první pódium.“

Po zisku prvního pódiového umístění v Imole nastal zlom a výsledky pilota Charouz Racing se začaly zlepšovat. Až do Abú Dhabí dokázal bodovat v každém závodním víkendu a přidal dalších pět pódiových umístění.

„Myslím, že to bylo tím, že jsem na tom byl po fyzické stránce mnohem lépe. Z té nehody jsem nakonec vyšel fyzicky i mentálně mnohem silnější, nejen jako závodník, ale i jako člověk. Jsem opravdu spokojen s tím, jak se sezóna vyvíjela. Byla to úžasná sezóna, můj první rok v F2. Jsem opravdu šťastný, jak to letos šlo.“



Enzo Fittipaldi letos dokázal získat 6 pódiových umístění. Že nedokázal zvítězit ho nemrzí, protože v každém závodě odvedl své maximum.

Šest pódiových umístění je sice krásný výsledek, přesto ale chyběla nějaká výhra. Enza to ovšem příliš netrápilo. „Není to zklamání, každý závod jsem udělal své maximum. Je jen otázkou času, kdy získám první vítězství.“

Jakého ze svých výsledků si tedy nejvíce cenní? „Mám dva - moje první pódium v Imole v hlavním závodě, kdy jsem startoval patnáctý a skončil druhý. Měli jsme skvělou rychlost a povedlo se nám i několik dobrých předjížděcích manévrů. A pak hlavní závod v Budapešti, kde jsem startoval devátý a skončil jsem druhý.“

Naopak nejobtížnějším závodem pro něho byl již zmiňovaný úvod sezóny v Bahrajnu. „Myslím, že nejtěžší závod pro mě byl Bahrajn. Můj první závod po návratu. Stále jsem cítil silnou bolest v patě na pravém chodidle, byl to tedy velmi bolavý závod.“

Letošní sezóna formule 2 čítala rekordních 14 závodních víkendů. Včetně trojice po sobě následujících víkendů Spa-Zandvoort-Monza. Enzovi však takto nahuštěný závodní kalendář vyhovoval.

„Užíval jsem si to. Myslím, že je velmi dobré, když má formule 2 tolik závodních víkendů, znamená to hodně času stráveného na trati. A jako závodník chcete být vždy co nejvíce na trati. Čím více tedy bude závodních víkendů tím lépe, protože bude více možností jezdit.“

Letošních úspěchů pilota české stáje si všiml i Red Bull a Enzo se tak před finále sezóny v Abú Dhabí stal nejnovějším přírůstkem jezdecké akademie Red Bullu.



Před finálovým víkendem v Abú Dhabí se stal členem juniorské akademie Red Bullu. Foto: Getty Images

„Jsem velmi šťastný, že jsem dostal tuto příležitost. Vždy byl můj sen být součástí rodiny Red Bullu, tedy nejlepšího týmu F1. Takže je to úžasná příležitost. Děkuji Red Bullu, dr. Helmutu Markovi a Christianu Hornerovi za důvěru, kterou ve mě vložili a za šanci, kterou mi dali. Teď je čas pracovat tvrději než kdykoliv předtím. Jsem velmi vděčný za tuto příležitost.“

Jelikož Red Bull spolupracuje s Carlinem, zúčastnil se Fittipaldi s tímto britským týmem posezónních testů v Abú Dhabí. A ač Enzo říká, že na příští rok zatím není nic jisté, očekává se, že s Carlinem bude příští sezónu i závodit.