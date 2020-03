Enge spojuje síly s Buggyrou, cílem je Le Mans

Když se řekne Buggyra Racing, tak si drtivá většina českých fanoušků motorsportu na prvním místě vybaví evropský šampionát okruhových tahačů a rallye Dakar. Tým Martina Koloce však nyní rozšiřuje své aktivity a již v tomto roce se chystá zúčastnit čínského šampionátu vozů GT s novým závodním speciálem Mercedes AMG GT3.

Pro nové „dobrodružství“ angažovala stáj z Roudnice nad Labem jednoho z nejzkušenějších českých pilotů sportovních vozů Tomáše Engeho. Ten pro čínský šampionát GT (oficiálně China GT Championship) vytvoří závodní posádku s Davidem Vršeckým, dvojnásobným mistrem Evropy okruhových tahačů a držitelem několika světových rychlostních a vytrvalostních rekordů, který po (dočasném) konci závodní kariéry v roce 2018 zastával roli konstruktéra a testovacího pilota Buggyry.

Vršeckého kariéru před dvěma lety pozastavily zdravotní potíže se zády, díky nové výzvě však podle závodníkových vlastních slov bolesti zad rychle ustoupily.

„S touhle nabídkou se má bolavá záda rychle uzdravila. Ale teď vážně. Nedovedu si představit, že bych takovou šanci odmítl. Jsem rád, že i v důchodovém věku si můžu sednout za volant takového auta. Vedle Tomáše budu jako žák. Tomáš zná ‚gétéčka‘ mnohem líp. Já se zatím jen svezl loni v Brně tři kola Lambem. Jsem nadšený, že s ním mohu být v jednom týmu. Díky němu se budu rychleji s autem učit a budu mít od koho opisovat,“ uvedl pro oficiální týmový web Buggyra Racing čtyřiačtyřicetiletý Vršecký, kterého k návratu přemluvil šéf Buggyry Martin Koloc.

Na účast v novém projektu se těší i Tomáš Enge, který touží po jubilejním desátém startu v Le Mans.

„Zúčastnit se takového projektu, kdy se staví nový tým, je pro mě velkou výzvou. Závodění v Asii pro mě není cizí, jezdil jsem tu s formulí A1 GP, mám zkušenosti s ‚gétéčky‘ i z Thajska. Závodili jsme i v Malajsii, Indonésii nebo Japonsku. Asijské prostředí díky tomu znám docela dobře. Přemýšlel jsem nad nabídkou delší dobu. Už jsem trochu vypadl ze závodního prostředí proti době, kdy jsem měl za rok 25 závodních víkendů. Nakonec jsem se rozhodl jít do prostředí pro mě sice neznámého, ale pro motoristického fandu známého velice dobře. Člověk se sice dívá po jistotě, ovšem motivace byla větší. A ta zvítězila," řek pro web Buggyry Enge, který během svojí kariéry závodil kromě formule 1 také v IndyCar, v evropské Le Mans Series, v americké Le Mans Series, v mistrovství světa FIA GT1 či ve zmiňované A1 GP.

Rok 2020 bude pro tým Buggyra Racing ve vztahu k závodům vozů GT především o sbírání zkušeností, které roudnická stáj s vozem AMG GT3 začne sbírat v čínském národním šampionátu. Během tří let by se však Buggyra chtěla dostat až do Le Mans, kam ovšem vede obtížná cesta. Start v nejslavnějším vytrvalostním závodě na okruhu La Sarthe mají zajištěný pouze týmy, které absolvují kompletní sezónu světového vytrvalostního šampionátu FIA WEC, kam patří i Le Mans. Další stáje se do Le Mans mohou dostat přes systém automaticky udělovaných pozvánek, které získávají šampioni různých tříd evropské Le Mans Series, asijské Le Mans Series a Le Mans Cupu. Další pozvánky rozesílá promotér ACO podle svého uvážení, pravidelně je na příklad zván tovární tým Corvette Racing, který působí v zámořském šampionátu IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Tomáš Enge má aktuálně na svém kontě devět startů ve francouzské čtyřiadvacetihodinovce a rád by toto číslo zaokrouhlil na deset. V rámci třídy vyhrál v Le Mans šestkrát kvalifikaci a zároveň drží obdivuhodnou sérii pěti pole position v řadě, což nikdo jiný v historii závodu nedokázal. Enge vyhrál Le Mans v roce 2003 ve třídě GTS s vozem Ferrari 550-GTS Maranello, v jehož kokpitu se střídal s Peterem Koxem a Jamiem Daviesem. V roce 2006 byl druhý ve třídě GT1, tehdy již ve službách Aston Martin Racing. Za volantem vozu DBR9 se s ním střídali Darren Turner a Andrea Piccini. Rok 2009 přinesl Engemu nejlepší umístění v absolutním pořadí. Posádka Tomáš Enge, Jan Charouz, Stefan Mücke s továrním prototypem třídy LMP 1 Lola-Aston Martin B09/60 obsadila v konkurenci dieselových prototypů Audi a Peugeot čtvrté místo. Britský Aston s „bondovským“ číslem 007 tehdy navíc startoval pod českou vlajkou díky spolupráci týmu Charouz s Aston Martin Racing. O rok později startoval Enge v Le Mans zatím naposledy a ve třídě GT1 s vozem Aston Martin DBR9 a s parťáky Christofferem Nygaardem a Peterem Koxem obsadil třetí místo.

Součástí nového projektu týmu Buggyra Racing je ještě pilotka Aliyyah Koloc, dcera šéfa týmu Martina Koloce. Ta by měla ve svých šestnácti letech nový vůz testovat v Číně by měla absolvovat „nemistrovskou“ exhibiční GT sérii.

Promotér čínského šampionátu GT aktuálně počítá s tím, že po epidemii koronaviru odstartuje sezóna 2020 v červnu na okruhu v Šanghaji.