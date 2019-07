Emotivní setkání po letech: Fittipaldi usedl do svého lotusu

V Goodwoodu proběhl tradiční festival rychlosti. Emerson Fittipaldi se tam setkal se svým vozem Lotus 72D, se kterým v roce 1972 vyhrál pět závodů a získal titul mistra světa. Brazilec se do vozu dokonce posadil a evidentně ho to dojalo.

„Je šasi číslo 5,“ řekl Fittipaldi. „Je to auto, se kterým jsem vyhrál svou první Grand Prix ve Watkins Glen, vyhrál jsem brazilskou grand prix a své první mistrovství světa. Pak jsem havaroval v Zandvoortu. Je to poprvé, co do něj opět usedám.“

A very emotional @emmofittipaldi was almost brought to tears after reuniting with his legendary championship winning Lotus 72 at the @fosgoodwood #FOS pic.twitter.com/eWFVKTtHM2