„Emocionálně brutální“ momenty, díky kterým je Russell silnější

Svými výkony ve Williamsu, kde pravidelně porážel v kvalifikacích i závodech své týmové kolegy, přesvědčil Mercedes, aby mu pro letošní sezónu nabídl místo vedle Lewise Hamiltona.

První body pro Williams získal Russell až vloni, když bodoval celkem čtyřikrát a v kontroverzní Velké ceně Belgie, ve které se kvůli silnému dešti odjelo jen pár kol za safety carem, získal díky skvělé kvalifikaci v závodě druhé místo.

Blízko bodům měl ale několikrát už v sezóně 2020, která byla výrazně ovlivněna pandemií koronaviru. Podle Brita lidem utkvěla v paměti například Velká cena Toskánska 2020, kdy se v závěru propadl za bodované pozice.

„Měli jsme opravdu silný start, pak došlo k incidentu. Po většinu závodu jsem ale jezdil na bodech,“ řekl Russell.

„Myslím, že většinou jsem jezdil desátý. Pak musel (Charles) Leclerc z nějakého důvodu do boxů, nedotahoval mě, takže jsem byl během přerušení kvůli incidentu (Lance) Strolla devátý.

„Poté jsem měl špatný start a měl jsem pocit, že to byla naše jediná příležitost v tom roce, protože do té doby jsme žádné možnosti neměli. Byla to naše jediná šance. Po tom závodě to bylo opravdu těžké.“

Další příležitost bodovat zahodil Russell ve Velké ceně Emilia Romagna v Imole. Brit udělal chybu při pomalé jízdě za safety carem, havaroval a musel odstoupit v momentu, kdy jel na deváté pozici.

Ještě téhož roku dostal příležitost také u Mercedesu, jehož juniorského programu byl Russell členem. Když měl Lewis Hamilton pozitivní test na covid-19, nahradil jej Russell pro Velkou cenu Sachíru.

Během velmi krátké doby se musel Russell seznámit s monopostem a prostředím Mercedesu, v kvalifikaci pak zazářil druhým místem, kdy mu jen těsně unikla pole position.

Po startu pak předjel týmového kolegu Valtteriho Bottase a dominoval závodu. O vítězství jej ale připravila strategická chyba Mercedesu a následný defekt, Russell tak na "oválové" verzi okruhu v Bahrajnu dojel až devátý.

„Všechno, co se ten týden dělo - reflektory, které na mě mířily, neustálé sledování toho, jak si vedu, množství práce, která se musela udělat jen na přípravu sedačky a naučení se všech postupů, spolupráce s inženýry při rozmístění tlačítek na volantu, pochopení vozu, bylo to obrovské množství věcí, kterými jsem si musel projít.

„To mě samo o sobě vyčerpávalo. A samotný závod vypadal v jednu chvíli opravdu dobře. Bylo proto těžké zkousnout, že to všechno zmizelo.“

Jako další velký moment, ze kterého se musel otřepat, Russell připomenul svou druhou nehodu v Imole v minulé sezóně, kdy v souboji o deváté místo kolidoval s Bottasem.

„Tohle jsou čtyři momenty během mých tří let, které vyčnívají a byly emocionálně brutální. Bylo to jen o tom naučit se, jak se s tím vypořádat. Za Bahrajnem se ohlížím bez frustrace, ani se tím netrápím. Myslím, že je to něco, co ze mě udělalo silnějšího pilota.“

Své první body za Williams Russell nakonec získal vloni v Maďarsku, kdy využil chaosu na startu a dojel osmý. Bodoval také druhý pilot Williamsu Nicholas Latifi.

Po druhém místě ve Spa-Francorchamps se mezi bodovanou desítkou umístil ještě v Itálii devátým a v Rusku desátým místem.

V loňském roce Russell dohromady získal 16 bodů, což Williamsu pomohlo umístit se na osmém místě v Poháru konstruktérů.