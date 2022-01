Elektrika pro Maserati! Trojzubec míří do formule E

Nová továrna vstoupí do šampionátu v první sezoně platnosti nových technických pravidel Gen3. Pro působení v sérii si Maserati vybere partnerský tým po vzoru další značky z koncernu Stellantis. Výrobce DS ve formuli E úspěšně působí ve spolupráci se stájí Techeetah.

Maserati se stalo součástí koncernu Stellantis na počátku roku 2021 a vstup do formule E je pro značku součástí nové strategie.

Výrobce sportovních vozů s trojzubcem ve znaku se aktuálně soustředí na elektrifikaci svých modelů včetně supersportu MC20. Do elektrifikace jsou u Stellantisu připraveni investovat na 30 miliard eur, přičemž kompletní modelová řada Maserati by měla mít čistě elektrickou variantu do roku 2025.

Pro formuli E vyvine Maserati vlastní pohonnou jednotku o maximálním výkonu 350 kW.

„Maserati se dneškem vrací do budoucnosti. Vrací se zpět ke svým závodním kořenům,“ uvedl v prohlášení výkonný ředitel značky Davide Grasso.

„Jsem nadšený z toho, že Maserati je první italskou značkou, která v roce 2023 vstoupí do formule E. Neexistuje lepší způsob, jak odstartovat nový rok.“

„Tohle je zřejmě jeden z nejlepších dnů v historii formule E. Připojuje se k nám ikonická značka se slavnou závodní historií,“ uvedl zakladatel elektrického seriálu Alejandro Agag.

„Když se značka s tak neuvěřitelnou historií připojí k formuli E a k elektrické revoluci, které zde pomáháme, tak je to vážně úžasný okamžik.“

I když má Maserati v šampionátu partnerskou koncernovou značku DS, bude se jednat o samostatný program. Výrobci mezi sebou nebudou sdílet svá softwarová řešení.

Maserati naposledy působilo s továrním týmem v seriálu monopostů ve formuli 1 v roce 1957, kdy s italským vozem Juan Manuel Fangio získal svůj pátý a zároveň poslední titul mistra světa.

Tovární stáj italské značky se v mladší historii objevila v mistrovství světa FIA GT1, kde v sezoně 2010 získala mistrovský titul s vozem MC12.