Elektrická cesta. McLaren vstupuje do formule E

O vstupu McLarenu do formule E se spekulovalo několik let. K oficiálnímu potvrzení vstupu značky do šampionátu nakonec došlo na startu berlínského závodního víkendu. Na letišti Tempelhof v německé metropoli se dnes a zítra jedou dvě Eprix.

McLaren se na vstupu do elektrického mistrovství světa dohodl s Mercedesem, který po této sezoně sérii opustí. Britská značka poté převezme tým „stříbrných šípů“ a jeho současný šéf Ian James zůstane ve funkci.

„McLaren Racing neustále touží měřit se s těmi nejlepšími s tou nejvyspělejší technologií. Našim fanouškům a partnerům chceme přinášet nové formy zážitků, nové cesty k zábavě a inspiraci. Formule E, stejně jako ostatní šampionáty, kterých se účastníme, splňuje všechna tato kritéria,“ uvedl šéf týmu Zak Brown v oficiálním prohlášení.

Ostrovní značka si ke vstupu do série příhodně vybrala počátek éry nových pravidel. V příští sezoně budou totiž současné vozy vystřídány výkonnějšími monoposty Gen3.

Jedná se už o druhý čistě elektrický šampionát, kterého se bude McLaren účastnit. V současnosti už tým z Wokingu působí v sérii Extreme E.

O jezdeckém složení zatím žádné informace nejsou. Za současný Mercedes ve formuli E závodí Stoffel Vandoorne a Nyck de Vries. První jmenovaný by se mohl po vyhazovu z formule 1 opět vrátit k mateřské značce, de Vries je však spojován s možným angažmá u Williamsu v F1. Ve formuli E už by tak za rok nemusel závodit.

Kromě McLarenu za rok vstoupí do formule E ještě jedna nová značka. Své elektrické plány už před časem potvrdilo italské Maserati.