El Plan. Szafnauer prozradil, kdy Alpine nasadí vylepšení

Esteban Ocon letos získal 24 bodů, Fernando Alonso jen 2. Esteban Ocon bodoval ve všech závodech kromě jednoho, Fernando Alonso bodoval jen jednou. Španěl má dobrou formu ale také smůlu na trati i z hlediska technických problémů.

Pokud ho smůla opustí, mohl by mít francouzský tým solidní sezónu. K tomu mají pomoci také vylepšení.

„Pro Španělsko, které je šestým závodem, jsou připraveny díly. O dva závody později a v desátém závodě budou následovat další. Bude to neustálý vývojový tok,“ prozradil Otmar Szafnauer pro AS.

Při rychlém pohledu do kalendáře není těžké zjistit, že Alpine by měl nasadit novinky v Barceloně, Baku a v Silverstone. Závod ve Velké Británii bude klíčový, protože je prvním ze čtyř červencových závodů před letní přestávkou.

„Očekávám, že Alpine bude v Barceloně silný,“ pokračuje Szafnauer. „Je to okruh, který nám vyhovuje. Hodně lidí říká, že když jste silní v Barceloně, budete silní na většině míst.“

Jedním z cílů vývoje je (jako u mnoha týmů) zmenšení poskakování. „Kvůli poskakování musíme někdy v zatáčkách s nízkou rychlostí dělat kompromisy, abychom vyřešili zatáčky s vysokou rychlostí. Čím více jezdíme, tím lépe tomu rozumíme a víme, jak se dále vyvíjet.“

Szafnauer bude muset vyřešit ještě jednu záležitost – prodloužení smlouvy s Fernandem Alonsem, což je téma, na které se Szafnauer podle svých slov zaměří od Velké ceny Velké Británie. „Promluvíme si o tom po Silverstonu.“

Szafnauer zmínil smůlu Alonsa v prvních závodech. „Je to samozřejmě velmi frustrující, ale daří se mu dobře a všichni chceme víc, my i Fernando. V Miami měl být dál, Q3 mu unikla jen o vlásek, protože ho zablokoval Sainz. Pokud startujete zepředu, je závod úplně jiný, protože jsme měli na jedno kolo rychlost jako Bottas nebo Hamilton.“

„Musíme to s Fernandem dát všechno dohromady. V krátkém časovém horizontu to zvládneme a získáme více bodů. Je to frustrující, ale přijdou lepší časy. Dobré je, že balíček, který má k dispozici, funguje. Na zbytku lze pracovat.“