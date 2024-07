Eddie Jordan: Piastri se jednou stane králem F1

I když zatím na své první velké vítězství ve formuli 1 Oscar Piastri stále čeká (k dnešnímu dni má na svém kontě výhru „pouze“ ze sprintu a čtyři pódia ve v hlavních závodech), někteří odborníci považují 23letého Australana za velkou budoucí hvězdu F1.

Mezi osobnosti, které toto stanovisko zastávají, patří také Eddie Jordan, bývalý dlouholetý vlastník a majitel stáje F1.

Jordan v tomto kontextu poukázal na poslední dvě velké ceny, ve kterých Piastri nebyl daleko od vítězství. Jenže zatímco v Rakousku ho přibrzdila penalizace za porušování traťových limitů, kvůli níž na Red Bull Ringu startoval až ze sedmé pozice, v Británii pak doplatil na zaváhání svého týmu, který jej nechal jet jedno kolo na velmi mokré dráze s pneumatikami do sucha.

„V Rakousku ho hodně potrápily limity tratě," uvedl Eddie Jordan v podcastu Formula For Success.

„V Silverstone pak musel odjet kolo za situace, kdy jeho auto bylo v podstatě neřiditelné. Myslím však, že se díky tomu všemu učí obrovské množství věcí. Učí se samozřejmě také od McLarenu i Landa (Norrise, pozn. red.),“ prohlásil irský obchodník.

„Piastri je skvělý pilot. Jde sice jen o můj pohled do křišťálové koule do budoucnosti, ale jsem si naprosto jistý, že se během velmi krátké doby stane mistrem světa. Má všechno, co si myslím, že by měl mistr světa mít. Nepochybuji o tom, že se stane jedním z budoucích králů našeho sportu,“ dodal Jordan na adresu Piastriho.