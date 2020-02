Ecclestonova bývalá manželka dostává nabídky na odkup okruhu Paul Ricard

Na bývalou manželku dřívějšího neomezeného vládce formule 1 Bernieho Ecclestona přešlo vlastnictví francouzského okruhu s přilehlým zázemím a soukromým letištěm po rozvodu manželského páru v roce 2009.

Okruh na jihu Francie sice oficiálně není na prodej, jeho majitelka je však otevřena nabídkám investorů. Slavica Radic-Ecclestone obdržela i několik konkrétních nabídek.

„Stejně jako o jakýkoliv krásný produkt či společnost, existuje zájem i o okruh Paul Ricard,“ řekl pro F1only.fr manažer okruhu Stéphane Clair.

„Slavica není prodejcem, není to její cíl. Na druhou stranu v současné chvíli leží na stole nabídky na odkup či na vlastnictví určitého podílu“

„Pro nás je to zajímavé. Uvědomujeme si, co máme a právě teď probíhá spousta dobrých věcí. Můžeme si teď udělat přehled o celé situaci.“

„Nabízí nám to možnost vidět, co by se mohlo zlepšit. Investoři jsou si totiž dobře vědomi ikonické historie tratě. Chtějí využít rozvojový potenciál okruhu.“

Bernie Ecclestone zakoupil komplex okruhu Paul Ricard v roce 1999 za 20 milionů eur a postaral se o výrazné zlepšení tamní infrastruktury.

Po důkladné rekonstrukci se okruh stal vyhledávaným místem pro testování nejen pro závodní týmy, ale také pro výrobce osobních automobilů. Kromě formule 1 navíc Paul Ricard hostí další významné závody, jako na příklad 24 hodin Bol d’Or v rámci vytrvalostního mistrovství světa motocyklů nebo šestihodinový závod na 1000 km v rámci GT World Challenge Europe (dříve Blancpain GT Series Endurance Cup)

„Máme určité nabídky, pokud ale nebude žádná dotažena, tak v tomto roce nebo v roce příští nedojde k prodeji. Pokud by nějaká nabídka byla úspěšná, tak prodej bude dotažen podle standardních právních a administrativních lhůt“

Okruhu Paul Ricard byl poprvé otevřen v roce 1970, letos tedy slaví padesátileté výročí.

Foto: Getty Images / Mark Thompson