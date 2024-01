Ecclestone: Verstappen by nejspíš dokázal vyhrávat i s mercedesem či ferrari. Piastriho považuji za budoucího šampiona

Max Verstappen v posledních dvou letech dominoval v F1 i díky skvěle fungujícímu vozu od Red Bullu. Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone však míní, že by Nizozemec vyhrával i s monoposty Mercedesu či Ferrari.

Ačkoliv je bývalému šéfovi F1 Berniemu Ecclestonovi již 93 let, stále se o dění v královně motorsportu zajímá a pravidelně se k němu i vyjadřuje.

Nyní britský obchodník promluvil o schopnostech trojnásobného mistra světa Maxe Versteppena, který by podle Ecclestona dokázal vyhrávat závody i v případě, že by nezávodil pro Red Bull.

„Red Bull trpělivě snášel (předchozí, pozn. red.) nadvládu Mercedesu a postupně nahradili všechny slabé stránky. Christian Horner (šéf Red Bullu) odvedl vynikající práci. Max je v současné době měřítkem úplně ve všem. Mohli byste ho posadit i do McLarenu a pravděpodobně i do Ferrari nebo Mercedesu, a stejně by vyhrával,“ uvedl Ecclestone v rozhovoru pro německý deník Bild.

Zatímco Verstappena Brit díky jeho výkonům z posledních sezon ocenil, naopak mírně kritický byl ke svým krajanům Lewisi Hamiltonovi a Georgi Russellovi, kteří hájí barvy Mercedesu.

„Hamilton trochu zaostával Russell také nebyl tak dobrý, jak si myslel. Neměli ztrácet tolik,“ prohlásil Ecclestone na adresu závodníků německé stáje, která v posledních dvou letech vyhrála jedinou velkou cenu.

Dřívější vládce F1 naopak vyzdvihl výkony loňského nováčka Oscara Piastriho, který v roce 2023 získal pro McLaren dvě pódia a v Kataru dokonce ovládl sprintový závod.

„Mladý Australan Oscar Piastri mě zaujal nejvíc, vzhledem k tomu, že je mu 22 let. Určitě bude šampionem,“ dodal Ecclestone.