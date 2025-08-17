Ecclestone: Uspořádat závod F1 v komunistické zemi dodnes považuji za osobní úspěch

Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone promluvil o GP Maďarska, která se letos odjela počtyřicáté v historii.
Letos se na Hungaroringu jela již 40. Velká cena Maďarska. Bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone při té příležitosti zavzpomínal na rok 1986, kdy se poprvé uskutečnil závod F1 za tzv. Železnou oponou.
„Ano, jednoznačně!“ potvrdil Ecclestone v rozhovoru pro web F1destination, když dostal otázku, zda dodnes považuje pořádání velké ceny v tehdy komunistickém Maďarsku za osobní úspěch.
„Závod se rok od roku zlepšoval, což bylo potěšující. Místní pořadatelé přicházeli s návrhy na vylepšení a pokud dávaly smysl, souhlasili jsme. Vždy jsem říkal, že Maďarsko si místo v kalendáři zaslouží. Formule 1 by o tuto velkou cenu neměla přijít.“
V první polovině 80. let se přitom zvažovalo i pořádání závodu v tehdejším Sovětském svazu.
„Mým cílem bylo poslat monoposty formule 1 na Rudé náměstí! Jeli jsme se tam podívat, co bychom mohli udělat, ale nakonec z toho nic nebylo. Všechno jsme museli odložit, když zemřel generální tajemník Brežněv. S jeho nástupci už jsme v jednáních nemohli pokračovat,“ vzpomíná Ecclestone.
Během svého dlouhého působení ve vedení F1 přivedl britský obchodník do kalendáře řadu nových okruhů, ale některé z nich mezitím zmizely.
„Chybí mi Jižní Afrika. Africký kontinent si závod zaslouží. Myslím, že se k tomu blížíme, ale je to vždy otázka politiky a peněz,“ uvedl Ecclestone, který litoval i ztráty závodů v Jižní Koreji a Indii.
„V obou případech v tom hrála roli politika. V Indii lidé odvedli neuvěřitelnou práci, ale platby nám nechodily správně. Ukázalo se, že problém byl v tamním daňovém systému. Proto jsme nemohli pokračovat, i když to byl velmi dobrý okruh.“
Pokud by si dnes měl vybrat závod, který by navštívil, Ecclestone by sáhl po Velké ceně Kanady.
„Je to velmi dobrý okruh a Montreal je krásné město. Baku je také skvělé místo k návštěvě,“ prozradil. Mezi jeho favority naopak v tomto ohledu nepatří okruh v Silverstone.