Ecclestone si myslí, že Hamiltona ve F1 už neuvidíme

„Před pár dny jsem mluvil s jeho otcem a hned jsem si uvědomil, že se nechce bavit o synově budoucnosti, takže jsme mluvili jen o obchodu,“ řekl Ecclestone v rozhovoru pro Blick.

„Nevím, ale myslím, že se nevrátí. Jeho zklamání je příliš velké. A člověk to svým způsobem chápe. Nyní by bylo na čase, když má stejně jako Michael Schumacher sedm titulů mistra světa, aby se pustil do svého snu stát se podnikatelem v oblasti módy.“

„Lewis může v roce 2022 jen prohrát. Kdo ví, jak nové vozy změní rozložení sil. S Georgem Russellem by získal ambiciózního týmového kolegu, o němž mimochodem nejsem tak přesvědčen jako mnozí odborníci. A nezapomeňme na Verstappena. Hamilton v něm po mnoha letech konečně našel rovnocenného soupeře.“