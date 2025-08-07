Ecclestone si myslí, že by to měl Hamilton zabalit. Do Ferrari by vzal některého z nováčků

Hamiltonovi se u Ferrari zatím nedaří. Bernie Ecclestone si myslí, že by měl skončit a věnovat se něčemu jinému.
„Lewis je velmi talentovaný, byl a pravděpodobně stále je,“ řekl Bernie Ecclestone pro Mail Sport. „Ale jako mnoho velkých sportovců, když dosáhnou vrcholu, vede už jen jedna cesta – a ta není dobrá. Je to cesta dolů.“
„Unaví se. Lewis je unavený. Dělá to, co dělá, už věčnost. Potřebuje si od toho navždy odpočinout, kompletně se zresetovat a začít dělat něco úplně jiného.“
„Možná si to teď nemyslí, ale brzy si na život mimo motorsport zvykne. Myslím, že to měl udělat už dávno. Není to podvodník. Ale podváděl by sám sebe, kdyby pokračoval. Měl by skončit teď.“
„Kdybych se o něj staral já, okamžitě bych začal vyjednávat s Ferrari a řekl bych: ‚Pokud máte někoho, kdo může Lewise nahradit, ustoupí.‘“
Hamilton je v šampionátu za Leclercem. Zatímco Monačan získal 151 bodů, Hamilton má 109 bodů. Leclerc získal 5 pódií, Hamilton zatím žádné. Jeho největším úspěchem je vítězství ve sprintu v Číně.
„Kdybych byl Lewis, řekl bych Ferrari, že chci být vyplacen podle smlouvy v plné výši,“ pokračuje Ecclestone. „Podepsali ho, protože si mysleli, že odvede svou práci. ‚Nejde to, takže pokud chcete, mohu uvolnit místo – ale je to věc dohody.‘ Mohlo by to fungovat pro obě strany.“
„Nechtěl bych, aby se Lewisovi něco stalo. Nebojuje o titul a je v životní fázi, kdy by za to nestálo dva roky ležet v posteli se zlomenými zády nebo něčím horším. Už nemusí podstupovat takové riziko. Vyhrál sedm titulů mistra světa – a to je víc než dost.“
Kdo by měl podle bývalého šéfa F1 Hamiltona nahradit? Má pro Maranello dva tipy.
„Kdybych mohl, ukradl bych Isacka Hadjara z Racing Bulls,“ řekl Ecclestone. „Ve své první sezoně si vede skvěle a je to super kluk. Mám také rád našeho brazilského přítele (Gabriel Bortoleto). Je talentovaný. A oba jsou navíc rozumní.“