Ecclestone si myslí, že by měl Mick Schumacher na F1 zapomenout

Haas by měl brzy oznámit svou jezdeckou sestavu pro příští rok. Zatím to vypadá, že Mick Schumacher o svou sedačku přijde.

Spekuluje se, že by Haas mohl jméno týmového kolegy Kevina Magnussena oznámit už ve čtvrtek. Podle některých zdrojů se tak ale stane až v příštím týdnu. Favoritem je Nico Hülkenberg.

Bernie Ecclestone si nemyslí, že si Haas Micka Schumachera ponechá. „Nemyslím si, že tam bude,“ předpovídá Bernie Ecclestone obsazení druhého kokpitu Haasu v rozhovoru pro RTL.

„Lidé byli z jeho výkonů zklamaní – jestli to bylo kvůli němu, nebo kvůli týmu, to nevíme. Možná by měl zapomenout na F1 a soustředit se na jiné série v motorsportu. Jeho jméno je pro něj největším břemenem, ale snaží se mu dostát, jak nejlépe umí. A právě to ho dostává do všech jeho potíží. Proto – zapomeňte na to a vyhrajte v jiné kategorii.“