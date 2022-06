Ecclestone se zastává Putina a Piqueta. Za ruského prezidenta by i kulku schytal

Bernie Ecclestone na otázku, zda stále považuje Vladimira Putina za svého přítele, odpověděl, že by za něj „klidně schytal kulku“. F1 na to už reagovala, přestože s ní Ecclestone už mnoho společného nemá, a uvedla, že „komentáře Bernieho Ecclestonea jsou jeho osobními názory a jsou ve velmi ostrém rozporu s postojem moderních hodnot našeho sportu.“

V pořadu Good Morning Britain toho ale Ecclestone řekl více. „To, co dělá, je něco, o čem věřil, že je pro Rusko správné,“ řekl Ecclestone o Putinovi. „Bohužel, stejně jako mnoho podnikatelů, určitě jako já, děláme čas od času chyby, a když už tu chybu uděláte, musíte udělat to nejlepší, co můžete, abyste se z ní dostali.“

„Myslím, že kdyby to bylo provedeno správně, mám na mysli toho druhého člověka na Ukrajině.... chápu, že býval komikem, a myslím si, že v této profesi chce zřejmě pokračovat... Myslím si, že kdyby o věcech přemýšlel, tak by se určitě dost snažil, aby si promluvil s panem Putinem, který je rozumný člověk a vyslechl by ho a asi by s tím něco udělal.“

Moderátor Ben Shephard se Ecclestonea zeptal na tisíce nevinných životů zabitých na Ukrajině a položil mu otázku, zda to chce omlouvat.

„Neomlouvám,“ reagoval bývalý šéf F1. „Nebylo to úmyslné. Podívejte se do minulosti, kdy se Amerika cpala do různých zemí, což nemělo s Amerikou nic společného. A jsem si docela jistý, že Ukrajina, kdyby se z toho chtěla pořádně vyvléknout, tak by to dokázala.“

Na otázku, zda měl možnost promluvit si s Putinem, Ecclestone odpověděl: „Ne. Pravděpodobně o tom přemýšlel sám. Asi mu to není třeba připomínat. Jsem si naprosto jistý, že si teď přeje, aby celou tuhle záležitost nezačínal.“

Ecclestone byl pozván do pořadu, aby diskutoval o nejnovější kauze, kdy Nelson Piquet označil Lewise Hamiltona rasistickým výrazem.

Brazilec se sice omluvil a trval na tom, že jeho výroky neměly rasistický podtext, ale hrozí mu zákaz vstupu do paddocku F1.

„Znám Nelsona strašně dlouho. Byl jsem s ním před pár týdny. Není to věc, kterou by Nelson řekl v negativním významu. Pravděpodobně si myslí, že spousta věcí, které říká a které nás mohou rozrušit nebo se můžou zdát trochu urážlivé.... pro něj to nic není. Je to prostě součást konverzace.“

„Nelson by nikdy nešel z cesty, aby řekl něco špatného, to určitě ne. Myslím si, že to, co se pravděpodobně stalo, jak znám Nelsona, protože jeho dcera je přítelkyní Maxe Verstappena, pravděpodobně poté, co viděl tu nehodu.“