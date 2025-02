Ecclestone se pustil do Hamiltona. Vadí mu, jak se oblíká a ve Ferrari prý nevydrží ani dva roky

Bernie Ecclestone si myslí, že Hamilton nevydrží u Ferrari ani dva roky. „Tak dlouho nevydrží,“ řekl Ecclestone deníku The Telegraph. „Piero Ferrari, který ho tam vzal, si stále myslí, že udělali správnou věc. Doufám, že udělali. Snad nebudou litovat, že do toho šli.“

Ecclestone prohlásil, že Hamilton bude hrát druhé housle Charlesi Leclercovi, který závodí za Ferrari od roku 2019.

„Nemyslím si, že Lewisovi bude u Ferrari věnována stejná pozornost,“ řekl Ecclestone. „Za prvé, tým je spokojený s Charlesem Leclercem, jeho týmovým kolegou. Leclerc mluví jejich jazykem, takže se o něj budou starat. I když se Lewisovi bude dařit, pořád bude mít spoustu nepřátel, protože tam přišel zčistajasna.“

Hamilton je ve F1 od roku 2007 a na kontě má sedm titulů. Podle Ecclestona to ovlivnilo jeho motivaci.

„Mám na to svou teorii,“ pokračuje Ecclestone. „U řjezdců nejde o věk, ale o to, jak dlouho dělají stejnou věc. U Lewise jsem si říkal, že začíná být unavený. Ztratil motivaci. Kdyby nikdy nevyhrál mistrovství světa, mohlo by to být jiné, protože pak by měl motivaci nějaký titul získat. Ale on jich vyhrál sedm.“

Ecclestone není fanouškem ani toho, co dělá Hamilton mimo závodní okruhy. „Lewis se prezentuje způsobem, který se vám nemusí líbit. Jak se může chlap, který vyhrál několik titulů mistra světa a má pár dolarů v bance, oblékat tak, jak se obléká... Nelíbí se mi to.“

„Jako jezdec má velký talent. Tolik, kolik mu lidé připisují? Ne, ale pořád dost na to, aby vyhrával závody. Nevím, proč dělá všechny ty další nesmysly. Měl by se vykašlat na hudební byznys a na podobné věci.“