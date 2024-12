Ecclestone prodává svoji unikátní sbírku 69 závodních vozů

Sbírka Bernieho Ecclestonea, který byl od sedmdesátých let až do roku 2017 vládcem F1, je zřejmě nejcennější kolekcí svého druhu na světě.

Najdeme v ní 69 závodních vozů, přičemž spousta z nich je nějakým způsobem unikán. Řada z nich navíc dovezla své piloty k mistrovským titulům ve formuli 1.

Mezi nejzajímavější exponáty, které jsou na prodej, patří monoposty Ferrari, se kterými v závodech formule 1 závodili legendární mistři světa jako Mike Hawthorn, Niki Lauda a Michael Schumacher, nebo vozy Brabham, se kterými se na okruzích představili jezdci jako Nelson Piquet či Carlos Pace.

Nechybí ani unikátní Brabham-Alfa Romeo BT46B, známý jako „fan car“, který se v závodě objevil jen jednou, když pomohl Nikimu Laudovi vyhrát Velkou cenu Švédska na okruhu Anderstorp v roce 1978. Podle odhadů britských médií by sbírka mohla mít hodnotu 500 milionů liber (asi 15 miliard korun)

K tomu, proč se nyní 94letý Ecclestone rozhodl svoji sbírku prostřednictvím dealera exkluzivních vozů Toma Hartleye prodat, samotný bývalý šéf F1, který vloni musel britským úřadům kvůli podvodu zaplatit mimořádnou daň ve výši 652,6 milionu liber, uvedl:

„Sbírám tyto vozy už více než 50 let a vždy jsem kupoval jen ty nejlepší exempláře. Všechny své vozy miluji, ale nastal čas, abych začal přemýšlet o tom, co s nimi bude, až tu už nebudu. Proto jsem se rozhodl je prodat. Poté, co jsem je tak dlouho sbíral a vlastnil, bych rád věděl, kam se podějí a nenechával je na starosti své ženě.“