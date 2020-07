Ecclestone opět okomentoval Hamiltonův boj proti rasismu. Přidal i příhodu z Afriky

„Lewisi, tvrdíš, že jsem nevzdělaný a ignorant,“ řekl Ecclestone, kterého cituje The Sun. „Mám stejnou úroveň vzdělání jako ty. Alespoň jsem měl důvod – byl jsem ve škole během poslední války, ne vždy za nejlepších podmínek."

„Máš štěstí, protože kdybych měl odpovídající vzdělání, možná by formule 1 nebyla taková, jaká je a neměla by pro tebe takový přínos, jaký má. Udělal jsem to nejlepší, co šlo, ale také jsem vydělal peníze, než jsem se dostal do formule 1.“

„Když vyhraješ další šampionát, bude to tvým talentem a tím, že jsi byl ve správný čas na správném místě. Stejně jako většina úspěšných lidí, jsi i ty měl trochu štěstí a tvrdě jsi pracoval, ale jsi také zvláštní jezdec a zvláštní člověk.“

„Nepřemýšlej o barvě své kůže, ale o barvě své mysli. Všichni jsme lidé. Musíme myslet stejným způsobem a nezávidět ostatním. Prostě se zlepšovat a dostat se na jejich úroveň. Všichni jsme v něčem jiní než ostatní. Někteří z nás jsou menší, vyšší, štíhlejší, větší, lépe vypadající ...použijte to, abyste byli spokojeni se sebou samými, ale neškodili ostatním. Všichni jsme se narodili stejným způsobem.“

Ecclestone také doložil historku z doby, kdy formule 1 závodila v Jižní Africe.

„O víkendovém závodě mi bylo poskytnuto auto a řidič. Byl jsem v autě s Jochenem Rindtem, jezdcem F1, když jsme jeli na okruh. Černoch šel po silnici a bílý řidič otevřel okno automobilu a pomocí hůlky ho zasáhl. Křičel jsem na řidiče, aby zastavil auto. Jochen a já jsme vytáhli řidiče, posadili do auta černocha a jeli tam, kde bylo pro našeho nového cestujícího bezpečno a tam jsme ho vysadili.“

„Zatkla mě pak policie. Vysvětloval jsem jim to, ale nechtěli tomu rozumět. Tak to bylo. Měl jsem mnoho podobných incidentů. Život není spravedlivý. Musíme vzdělávat mladší generaci.“