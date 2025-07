Ecclestone nerozumí způsobu, jakým Horner skončil u Red Bullu

„Podle mého názoru to musí být něco velmi vážného,“ řekl Bernie Ecclestone pro RacingNews365.

„Mluvil jsem s ním den předtím a on o tom nevěděl. Tedy, možná to věděl, ale neřekl mi to. Byl to normální rozhovor. Mluvili jsme o Maxovi. Nemá to s tím nic společného, jinak by mi to řekl.“

„Jediné, co vím, je zpráva, kterou dostal celý svět, a to, že byl s okamžitou platností vyhozen. Nerozumím tomu, že s okamžitou platností. Proč by ho žádali, aby odešel s okamžitou platností? Je to, jako by někoho zavraždil.“

„Dá se pochopit, že když se chystáte někoho vyhodit, tak si předtím promluvíte a přijdete s něčím jako: ‚Dohodli jsme se, že se rozejdeme‘ nebo tak něco. Ale přijít a říct: ‚S okamžitou platností máš padáka‘, to musel udělat něco trochu drastického, aby se stalo tohle.“

„Předpokládejme, že byli nespokojeni s výsledky, což chápu, to je jedna věc, ale aby dostali okamžitý vyhazov, to je něco úplně jiného.“