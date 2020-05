Ecclestone: Možná by si Vettel mohl udělat na rok pauzu

Čtyřnásobný mistr světa na konci letošního roku odejde z Ferrari. Jeho budoucí kroky přitom zatím nejsou známé, pro sezónu 2021 jsou ve formuli 1 z předních týmů volné sedačky u Mercedesu a Renaultu. Další možností je konec kariéry a možnost trávit více času s rodinou.

Ecclestone naopak Vettelovi radí, aby se na rok z F1 stáhl. „Trochu jsem s ním mluvil a možná by si měl vzít rok volno a vrátit se v roce 2022 se změnou pravidel,“ říká Ecclestone pro Evening Standard.

„Dává mu to příležitost počkat a sledovat, jak se F1 změní. Myslím ale, že by rád závodil za Mercedes proti Lewisovi (Hamiltonovi).“

89letý se vyjádřil také k dalším tématům. Své řekl například k rozpočtovému stropu, který byl pro rok 2021 snížen na 145 milionů dolarů, což vyvolalo diskusi.

„Je to úplná hloupost. Hádali se o více než 5 milionů liber, což je mizivé procento jejich rozpočtů, je potřeba udělat jiné věci. Když jsem vlastnil Brabham, utratili jsme mnohem méně než Ferrari a na rozdíl od nich jsme vyhrávali. Je to o lidech, ne o penězích.

„Z peněz se stala soutěž ega, jeden člověk chce zkrátka utratit více než druhý. Veřejnost to ale nezajímá.“

Ecclestone zároveň zopakoval svůj názor, že letošní sezóna formule 1, na jejíž začátek se kvůli pandemii koronaviru stále čeká, by měla být zcela zrušena.

„Je to vtipné mistrovství, že? Máte Velkou cenu Rakouska a další týden stejný závod, ale bude se jmenovat jinak. Díváte se na šampionát, někdo vyhraje a vy si nejste jistí, co vyhráli. A lidé budou stále říkat, že to bylo šťastné vítězství, protože to ve skutečnosti nebyl žádný šampionát.“

Foto: Getty Images / Charles Coates