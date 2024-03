Ecclestone: Massa udělal správně, že kvůli GP Singapuru 2008 podal žalobu

Felipe Massa se v Británii rozhodl zažalovat F1, FIA a Bernieho Ecclestona kvůli tomu, že adekvátně nezasáhli poté, co údajně včas věděli o podvodu týmu Renault. Ecclestone postup Massy schvaluje.

Právní zástupci v pondělí potvrdili, že u nejvyššího londýnského soudu podali žalobu proti Mezinárodní automobilové federaci, společnosti FOM (reprezentující šampionát F1) a Berniemu Ecclestonovi, bývalému šéfovi královny motorsportu.

V žalobě si Massa stěžuje na to, že zmíněné strany po GP Singapuru 2008, kterou ovlivnila fingovaná nehoda Nelsona Piqueta mladšího, neučinily kroky, které podle něj měly vést k anulaci závodu.

Připomeňme, že kdyby se závod skutečně nepočítal, stal by se Massa na úkor Lewise Hamiltona mistrem světa, vzhledem k tomu, že by Brit přišel o body za druhé místo.

Když byl nyní 93letý Ecclestone, který je jednou ze žalovaných stran, dotázán, co si o krocích Massy myslí, podle agentury PA odpověděl:

„Kdyby se mě zeptal, řekl bych mu, že je to naprosto správné, že podal žalobu a nechal anglického soudce rozhodnout, co je správné a co ne.“

„Nemohu nic říci o výsledku, ani o tom, co se stane. Nemám tušení, myslím, že ho nemá nikdo, ale z jeho pohledu je lepší, když s verdiktem přijde anglický soudce. Bude to pro něj lepší,“ dodal Ecclestone.