Ecclestone má špatnou zprávu pro fanoušky Verstappena: Titul získá opět Hamilton

Red Bull a Mercedes jsou letos na podobné úrovni. Je to však opět Hamilton, který vede šampionát. Ve Španělsku svůj náskok opět navýšil.

„Tento sport má nyní opět dva jezdce na stejné úrovni, jako tomu bylo v případě Senny a Prosta,“ řekl Ecclestone pro švýcarský deník Blick.

„Ale bohužel musím vzít fanouškům tohoto skvělého bojovníka z Nizozemska naději: Hamilton jezdí jako nikdy předtím. Díky Verstappenovi je Lewis bezchybný, klidný a chytrý. Nepouští se do soubojů, které by ho mohly dostat do problémů, vždy dává soupeři prostor, který potřebuje k přežití.“

„Díky tomu je v kokpitu ještě silnější. Max může být na stejné úrovni z pohledu jezdeckých schopností, ale Lewis má nejlepší tým a nejspolehlivější materiál a na tyto dva faktory se může vždy spolehnout.“

„Pokud se nestane něco mimořádného, stane se Lewis snadno po osmé mistrem světa.“