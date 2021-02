Ecclestone má originální nápad, jak zlepšit navrhované sprinty

Formule 1 chtěla vloni vyzkoušet reverzní rošt v kombinaci se sprintem. Do sprintu by jezdci nastoupili v opačném pořadí, než ve kterém jsou aktuálně v šampionátu. Proti byl ale Mercedes.

Letos chce F1 ve třech víkendech (zřejmě v Kanadě, Brazílii a Itálii) vyzkoušet jen sprint. V pátek proběhne kvalifikace, která určí pořadí pro sprint a ten určí pořadí pro nedělní závod. Ve sprintu se budou brát body – poloviční nebo třetinové. Týmy už tento návrh schválily, ale řeší se detaily.

Někteří však nejsou nápadem nadšení. „Nejlepší týmy pak získají ještě více bodů a mistr světa bude znám už v létě,“ řekl pro Auto Motor und Sport šéf Haasu Guenther Steiner. Jiným se ale nápad líbí. Například podle Christiana Hornera jsou některé závody nudné a tohle by je mohlo okořenit.

„Je to stará myšlenka, o které se už v mé době hovořilo. Klíčem je udělat to správně,“ okomentoval návrh Bernie Ecclestone pro Auto Motor und Sport. Podle něj současný návrh nemá smysl.

„Proč by se měl nedělní závod lišit od sobotního, pokud je výsledkem sprintu startovní rošt hlavního závodu?“

„Musíte udělit body za sprint a podle toho otočit startovní rošt pro hlavní závod. Pokud vítěz sprintu získá 15 bodů, ztratí v neděli 15 míst na startu. Tohle je jediný způsob, jak udržet napětí vysoké.“

„Můj systém dělá oba závody vzrušující. Protože v sobotu si někdo položí otázku: ‚Mám vyhrát závod ve sprintu, ale ztratit startovní pozice, nebo je lepší skončit ve sprintu na šestém místě a pak v hlavním závodě startovat čtvrtý?‘ “

„V neděli by to do první řady dostalo lidi, kteří by se tam jinak nikdy nedostali. Jejich sponzorům by se dostalo mnohem větší pozornosti. Byla by to lepší zábava, ze které by měli všichni prospěch.“