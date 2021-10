Ecclestone má novou práci. Rychlá auta zřejmě vymění za lyže

Prezident FIS (Mezinárodní lyžařská federace) Johan Eliasch řekl novinářům před víkendovým zahájením sezony Světového poháru v alpském lyžování v rakouském Soeldenu, že oslovil Ecclestonea, aby se stal členem poradního sboru.

„Řekl jsem, že záleží na tom, co po mně chcete, čím vám mohu pomoci,“ uvedl Ecclestone, kterého cituje Reuters. „Na lyžích mě neuvidíte, to je jisté.“

Ecclestone se objevuje pravidelně společně s dalšími osobnostmi za závodě v Kitzbühelu. Má také dům ve Švýcarsku, takže k horám a lyžování nemá daleko.

Ecclestona se také zeptali na slova Maxe Verstappena, který před Grand Prix USA kritizoval sérii Drive to Survive. Netflixu prý nebude poskytovat rozhovory, protože některá soupeření, která se v seriálu objevují, nejsou skutečná. Ecclestone to prý nesleduje.

„Jsem realista a vím, že to nebude příliš reálné. Vím, jak se ti chlapi chovají, jak myslí a co dělají, spousta z nich. A když vidíte věci, o kterých víte, že jsou úplně špatně, tak bych možná byl trochu jako Max a trochu se rozčílil.“

Brit však uvedl, že ho současná sezóna a těsný souboj mezi Verstappenem a sedminásobným mistrem světa Lewisem Hamiltonem z Mercedesu uchvátil.

„Doposud to bylo tak, že Lewis byl na pole position a Lewis povede od startu až do konce a hotovo. Nikdo z toho nebyl nadšený. Teď se chci podívat na všechny tréninky a všechny závody.“

Co by se stalo, pokud by si musel Ecclestone vsadit na Hamiltona, nebo Verstappena? „Řekl bych, že bych asi šel hrát ruletu, protože stát se může cokoli.“