Ecclestone kritizuje rostoucí počet závodů. Začalo to ale během jeho éry

Kritici rostoucího počtu závodů zmiňují náklady, větší požadavky na personál a také určitou ztrátu exkluzivity. Novými destinacemi se ale F1 může dostat na nové trhy a každý závod navíc znamená také více peněz.

„Je to rozhodně moc,“ řekl Bernie Ecclestone pro Auto Motor und Sport. „Šestnáct závodů stačí. Čím více je závodů, tím více je produkt znehodnocen.“

„Tuto přesycenost jsme zažili u tenisu. Je tu sto turnajů, ale sotva na deseti opravdu záleží.“

„Pokud je pouze 16 závodů, musí organizátoři platit odpovídajícím způsobem. A udělají to. Protože jejich akce by byla o to cennější kvůli omezenému počtu grand prix.“

Byl to ale právě Bernie Ecclestone, za jehož doby začal počet závodů růst. Zmíněný počet 16 závodů jsme zažili naposledy v roce 2003. V roce 2012 měl kalendář 20 závodů, v roce 2016 poprvé 21.

Ecclestone z pozice pozorovatele kritizuje také chystané revoluční změny.

„Poslední závody byly takové, jaká by měla formule 1 být,“ pokračuje. „Pokud to tak zůstane, pak nevidím žádný problém s tím, aby se to stalo tak populární, jak to bývalo. Nevidím žádný důvod pro velké změny. Pokud ano, pak byste museli něco změnit dramaticky. Například se vrátit k atmosférickým motorům. Ale k tomu chybí odvaha.“

Foto: Getty Images / Charles Coates