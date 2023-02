Ecclestone: Kdyby Micku Schumacherovi mohl radit jeho otec, jezdil by v dobrém týmu

Podle bývalého šéfa formule 1 Bernieho Ecclestona by Micku Schumacherovi výrazně pomohlo, kdyby mohl dostávat rady od jeho otce Michaela.

Po dvou letech strávených za volantem vozu Haas přišel Mick Schumacher po loňské sezoně o závodní sedačku ve formuli 1, takže se musel spokojit s nabídkou Mercedesu, která mu pro nadcházející ročník zaručuje alespoň místo rezervního pilota.

K situaci německého pilota, jehož otcem je sedminásobný šampion Michael Schumacher, se nyní pro německý magazín Sport Bild vyjádřil bývalý dlouholetý šéf formule 1 Bernie Ecclestone.

„Kdyby měl Mick po svém boku Michaela jako konzultanta, byl by dnes stabilním jezdcem nějakého předního týmu,“ uvedl Ecclestone.

Zdravotní stav Michaela Schumachera zůstává od prosince 2013, kdy utrpěl po pádu na lyžích zranění hlavy, nejistý. Z toho důvodu není jasné, do jaké míry má vítěz 91 závodů F1 vliv na kariéru svého syna.

„Díky svým zkušenostem by mohl Michael svému synovi sdělit spoustu detailů. Ukázal by mu správnou cestu, co se týče řízení, ale také z politického hlediska,“ prohlásil dnes již 92letý Brit.

Podle Ecclestona nebyl Haas pro Micka Schumachera tím správným týmem pro začátek kariéry v nejvyšší lize motorsportu.

„Byl ve špatném týmu. Red Bull by pro něj byl lepší. Tam by se o něj lépe postarali a podpořili by jeho vývoj. Břemeno jeho jména je těžké. Dostát svému jménu je jeho největší problém. Bude pro něj těžké najít kokpit. Zvlášť takový, ve kterém může vyhrávat. Je mi to líto,“ dodal Ecclestone.