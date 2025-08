Ecclestone: Jestli s Hornerem koupíme stáj Alpine? To spíš bude Hamilton opět mistrem světa

Od chvíle, kdy byl Christian Horner začátkem července odvolán z pozice šéfa stáje Red Bull, se spekuluje o tom, kam zamíří jeho další kroky.

Mimo jiné se objevily zprávy, že by mohl mít zájem o převzetí stáje Alpine, a to například i se skupinou dalších investorů, mezi kterými by mohl být i bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone.

Ten však tuto variantu během návštěvy letošní GP Maďarska v rozhovoru pro televizi Sky Sports odmítl.

„To už je pravděpodobnější, že se Lewis Hamilton stane poosmé mistrem světa,“ uvedl britský podnikatel, který tím zároveň naznačil, že sedminásobnému šampionovi již v otázce zisku dalšího titulu příliš nevěří.

Ecclestone byl zároveň dotázán, zda se podle jeho názoru Horner v dohledné době do F1 v nějaké roli vrátí.

„Nevím ani, jestli to vůbec chce. Pravděpodobně ne. To, co v Red Bullu opravdu chtěl, bylo vlastnit část týmu. Pokud tedy nenajde někoho, kdo by mu dal peníze na koupi týmu, nevidím, že by se to mohlo stát... V tuto chvíli je to pro něj stále trochu šok. Postupně se z toho dostane a uvědomí si, že na světě jsou i jiné věci, které může dělat,“ podotkl 94letý muž, který vládl F1 od sedmdesátých let až do převzetí královny motorsportu společností Liberty Media v roce 2017.