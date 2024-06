Ecclestone je génius, ale časy se mění, říká šéf Liberty Media k využívání sociálních sítí

Bernie Ecclestone vládl formuli 1 od sedmdesátých let až do roku 2017, kdy královnu motorsportu převzala americká společnost Liberty Media.

Nový vlastník brzy nastolil formuli 1 nový směr, který zahrnuje i široké využívání sociálních sítí, tedy něčeho, čemu se Ecclestone snažil vyhýbat.

„Upřímně řečeno, myslím, že se vše vyvíjí lépe, než jsme čekali. Rád bych si myslel, že jsme udělali několik chytrých kroků, ale také si myslím, že jsme měli velké štěstí,“ uvedl v podcastu respektovaného novináře Jamese Allena šéf společnosti Liberty Media Greg Maffei k tomu, jaké je to vlastnit F1.

„Máme skvělé závody. Jezdcům jsme také pomohli více se otevřít. Nejen zásluhou projektu Drive to Survive (seriál Netflixu, pozn. red.), ale i díky tomu, co jezdci sami udělali na sociálních sítích, což ostatně dříve nebylo ani povoleno,“ poukázal dále americký obchodník.

„Nadšení, které vidíme u fanoušků kolem věcí, jako jsou fanouškovské zóny, výstavy, které pořádáme, či promo akce v Londýně a teď naposledy ve Washingtonu, to vše opravdu otevřelo novou fanouškovskou základnu. A myslím, že to dopadlo mnohem lépe, než jsme možná doufali,“ přiznal dále Maffei, který se vyjádřil i k bývalému šéfovi F1 Ecclestonovi.

„Bernie si zaslouží obrovské uznání za to, co s tímto sportem dokázal. Je to génius, ale věci se mění. Myslím, že realita je taková, že jsme se dostali ze světa, kde jste se obávali nebo přemýšleli o tom, co nám budou platit televizní vysílatelé, když dáme všechen tento obsah ven zdarma? Opuštění tohoto přístupu přilákalo novou skupinu fanoušků a poskytlo jim mnohem větší zapojení,“ dodal na toto téma Maffei s tím, že mu za pravdu nyní dávají i vysílatelé.