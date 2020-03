Ecclestone by zrušil celou letošní sezónu formule 1

Kvůli globální pandemii koronaviru již bylo zcela zrušeno nebo odloženo prvních osm závodů letošní sezóny formule 1. Tento týden byl odložen závod v Ázerbájdžánu a sezóna by tak nově měla začít 14. června v Kanadě.

Formule 1 již oznámila, že pokud to bude možné, pojede se i v průběhu léta, kdy tradičně bývá letní přestávka. Ecclestonův nástupce ve vedení F1 Chase Carey se nechal slyšet, že by letošní kalendář mohl nakonec čítat 18 z původních 22 závodů.

Ecclestone, který stál v čele F1 do konce roku 2016, by se ale nepokoušel letošní sezónu vůbec odstartovat.

„Co bych dnes udělal já? Myslím, že bych řekl, ať ukončíme jednání o pořádání jakéhokoliv závodu v tomto roce. To je jediná věc, která by byla bezpečná pro všechny, aby se někdo nesnažil vytvářet hloupé plány něčeho, co se možná ani nestane,“ řekl pro Reuters.

K Careyho myšlence kalendáře obsahujícího 15 až 18 závodů se Ecclestone staví skepticky. „Byl bych velice, velice, velice překvapen, kdyby se jim podařilo toho dosáhnout. Opravdu doufám, že se to podaří. Na začátku příštího roku by mohli jet tři nebo čtyři závody, které by se ještě počítaly do sezóny 2020,“ navrhuje.

„Problém je v tom, kde (tyto závody) budou, kam mohou týmy jet a kde chce promotér uspořádat závod. Při čekání můžete tvořit kalendář, velký problém jsou ale promotéři, zda vůbec budou chtít uspořádat závod.“

