Eau Rouge již nevyžaduje skutečné řidičské dovednosti, říká Villeneuve

„Max Verstappen je na cestě ke svému druhému titulu mistra světa,“ napsal Villeneuve ve svém sloupku pro Formule1.nl.

„Po skvělém výkonu ve Spa tento víkend to nemohu popřít. Byl tak dominantní, že se mu nikdo nedokázal ani přiblížit, bylo to působivé. Max byl opravdu ve svém vlastním světě.“

„Jsem proto přesvědčen, že míří vstříc svému druhému titulu. Nenapadá mě, jak by o něj mohl přijít, pokud nebude mít obrovskou smůlu nebo nezačne dělat opravdu hloupé chyby. A pokud titul nezíská, bude to proto, že o něj sám přišel.“

Podle Villeneuva je sice Verstappen ve vlastni lize, ale Red Bull mu o víkendu ve Spa poskytl velmi dobrý balíček.

„Byli rychlí na rovinkách, rychlí v zatáčkách a dařilo se jim omezovat opotřebení pneumatik. Myslím, že tento víkend to bylo mistrovské dílo, protože všechna ostatní auta byla buď rychlá v zatáčkách, nebo rychlá na rovinkách. Každý měl kousek skládačky, ale Red Bull byl jediným vozem, který měl všechny kousky.“

„Upřímně řečeno, vzhledem ke všem trestům na startovním roštu jsem očekával trochu více podívané a soubojů. Ale když jste tak silný jako Red Bull, máte tak rychlé auto a tak dobrého jezdce, navíc s DRS, jste v čele závodu během deseti nebo dvanácti kol. Podle mého názoru tím končí diskuse o reverzním startovním roštu. Nefunguje to.“

Krátce před startem závodu bylo potvrzeno, že Velká cena Belgie zůstane v kalendáři také v příštím roce.

„Spa je skvělý okruh,“ pokračuje Jacques Villeneuve. „S moderními vozy však ztratil část svého kouzla. Eau Rouge už opravdu není zatáčkou. Jede se na plný plyn, i když máte studené pneumatiky a vyjíždíte z boxové uličky s plnou nádrží. Je to stále velmi nebezpečné, ale už to nevyžaduje skutečné řidičské schopnosti. Totéž platí pro Blanchimon. Část jeho přitažlivosti se ztratila.“

„Okruhy, které by měly být v kalendáři kvůli svému ikonickému postavení, podle mě téměř neexistují. Tedy kromě Monaka. Starý Hockenheim byl ikonický a už není. Nürburgring je ikonický, ale už tam nejezdíme. Moderní Silverstone bych teď, když se obrátil vzhůru nohama, ani nenazval ikonickým. Jako událost je to skvělé kvůli všem fanouškům, ale ne kvůli samotnému Silverstone. Myslím, že každý okruh v Anglii by byl v dnešní době plný fanoušků.“