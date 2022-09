Dýmovnice na trati může ohrozit i život jezdce, zlobí se Wolff

„Je škoda, že se najde pár naprostých idiotů, kteří neberou v úvahu, co může dýmovnice na trati s jezdcem udělat. Pokud vás taková plechovka zasáhne, může to mít smrtelné následky,“ řekl Wolff.

Kvůli dýmovnici byla přerušena prostřední část kvalifikace. FIA uvedla, že fanoušek, který dýmovnici hodil, byl zadržen. Ve třetí části byla u výjezdu z boxů hozena další, ale to se už obešlo bez přerušení kvalifikace.

„Svatozář by vám v tom nepomohla. Podívali jsme se na kamery a Lewis projížděl boxovou uličkou, když se to stalo. Nevím, jestli to po něm někdo hodil, ale stalo se to dřív, než v tom místě skutečně byl. Doufám, že to organizátoři s ochrankou zvládnou.“

Russell uvedl, že by byla „škoda, kdyby byly zakázány, protože se staly součástí show“

„Ale byl bych rád, kdyby lidé raději projevili zdravý rozum, než aby je házeli na trať. Když přejedete dýmovnici a je ostrá, může vám způsobit defekt. Mohla by způsobit velké škody.“

„Myslím, že i ten, kdo to udělal, byl vyloučen. Prostě to nedělejte. Není to dobré pro nikoho,“ řekl Max Verstappen. „Vyhodí vás, takže nemůžete vidět závod a pro nás to znamená, že jsou jízdy zastaveny, protože je to nebezpečné. Neměli byste to dělat.“

„Je to nebezpečné, takže takové věci nedělejte,“ řekl Leclerc. „Je dobře, že došlo k reakci ze strany ochranky.“

„Nemělo by se to stávat. Nevím, jestli v budoucnu můžeme udělat něco, abychom tomu zabránili, nevím přesně, kdy to bylo hozeno, ale samozřejmě pokud v tu dobu projíždí auto, tak to může vytvořit zbytečné riziko.“