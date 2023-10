Dvojnásobný mistr světa Häkkinen bude mentorem závodníka F2 Mainiho

Na kariéru Kushe Mainiho bude od příští sezony v roli mentora dohlížet Mika Häkkinen.

Mistr světa F1 z let 1998 a 1999 se role mentora nezhostí poprvé. V minulosti totiž Häkkinen podobným způsobem pomáhal Valtterimu Bottasovi, kterému nakonec dopomohl až do formule 1, kde vicemistr světa z let 2019 a 2020 působí dodnes.

Od sezony 2024 bude Häkkinen nově spolupracovat s indickým závodníkem Kushem Mainim, který letos debutuje ve formuli 2. Po 24 odjetých jízdách z 26 patří třiadvacetiletému závodníkovi průběžná jedenáctá příčka.

„Jsem velmi rád, že mohu oznámit, že mým mentorem bude dvojnásobný mistr světa formule 1 Mika Häkkinen. Jsem velmi vděčný za tuto příležitost, díky které se budu moci učit od jednoho z nejlepších jezdců v motorsportu,“ uvedl Maini na sociálních sítích.

Podle samotného Häkkinena je cíl spolupráce jasný – dostat Mainiho do F1.

„Mám mnoho zkušeností ze spolupráce s Valtterim Bottasem. V poslední době sleduji Kushe a vidím jeho schopnosti a jezdecký talent. Je to velmi zajímavá společná cesta, jak se rozvíjet, aby byl ještě profesionálnějším závodním jezdcem. Naším cílem je F1, přičemž nesmíme zapomínat ani na přítomnost (působení ve F2, pozn. red.),“ uvedl Häkkinen, kterého cituje Autosport.

Fin se nicméně nebude o kariéru Mainiho starat na denní bázi. Tuto činnost bude mít na starost Guillaume le Goff, jenž momentálně spolupracuje i s pilotem stáje Alpine Pierrem Gaslym.

Rolí Häkkinena tak bude především využívání jeho kontaktů.

„Díky mým zkušenostem z automobilových závodů chápu důležitost toho být ve správném čase na správném místě, stejně tak je klíčové mít kolem sebe dobré partnery a lidi,“ prohlásil Häkkinen.