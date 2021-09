Dvojí metr? Podle Binotta se k novým kauzám přistupuje odlišně než ke kauze motoru Ferrari

Red Bull se obrátil na FIA s dotazy ohledně pohonné jednotky Mercedesu kvůli podezření, že tým našel způsob, jak chladit vzduch v plenu na nižší teplotu, než umožňují pravidla (respektive technická směrnice) a zvýšit tak výkon.

Přestože se o této záležitosti diskutuje na veřejnosti i mezi týmy, nevyvolává to takový rozruch, jakému čelilo Ferrari v roce 2019.

Tehdy se mělo za to, že Ferrari používá chytrý systém, který mu umožňuje obejít měření průtoku paliva, což nakonec vedlo k zavedení dalšího senzoru. Přestože bylo Ferrari předmětem vyšetřování FIA, řídícímu orgánu se nepodařilo prokázat, že by italská stáj porušila pravidla.

FIA nechtěla vést dlouhý soudní spor, a tak byla uzavřena tajná dohoda, která zahrnovala pomoc Ferrari se zlepšení monitorování pohonných jednotek.

Vvýsledek vyvolal obrovskou vlnu protestů ze strany konkurenčních týmů.

Kvůli mezichladiči Mercedesu zatím nebyla vydána žádná technická směrnice. Red Bull a celý formulový svět čeká na reakci FIA. To však neznamená, že se letošní sezóna obešla bez technických směrnic. Bylo jich vydáno několik – o flexibilních zadních křídlech, tlaku v pneumatikách, řešily se i zastávky v boxech. Velký rozruch okolo toho však nebyl.

„Aniž bych se dostal k tématu motoru Mercedesu, raději bych se dotkl jiných témat, která jsou dobře známá – flexibilní křídla a řízení tlaku v pneumatikách a která si vyžádala vydání technických směrnic,“ řekl Mattia Binotto pro Autosport.

„Opatření ze strany FIA byla nutná, protože se našli tací, kteří si principy pravidel vykládali jinak. Nijak se to neliší od toho, co se stalo v roce 2019.“

„Proč existují rozdíly v přístupu? Byli jsme tehdy vystaveni útokům ze strany médií i našich konkurentů. Nyní je to už však minulost.“

„Myslím, že řešit to tónem, jaký byl použit v roce 2019, je stále špatně. Ale myslím, že je důležité zdůraznit, že to, co se stalo tehdy, se nijak neliší od toho, co se děje nyní, a ve formuli 1 se to dělo vždy.“

Binotto uvedl, že Ferrari nezaslalo FIA žádné vlastní dotazy týkající se systému Mercedesu, ale potvrdil, že o této záležitosti mluvil se šéfem Red Bullu Christianem Hornerem.

„Ne, nic jsme nepodnikli, i když se stejně jako všechny týmy a všichni výrobci snažíme pochopit, co dělají naši soupeři. Analyzujeme snímky a díváme se na GPS data.“

„Měli jsme určité pochybnosti a diskutovali jsme o nich s Red Bullem. Osobně jsem hovořil s Christianem Hornerem, ale žádné otázky jsme FIA nepředkládali.“