Dveře jsou stále otevřené. Häkkinen věří, že by se mohl Mick Schumacher vrátit do F1

Mika Häkkinen věří, že by se Mick Schumacher mohl v budoucnu vrátit do Formule 1.

Mick Schumacher debutoval ve F1 v roce 2021. Po dvou sezónách u Haasu ale skončil a v týmu ho nahradil Nico Hülkenberg.

Na startovním roštu jsme měli nebo stále máme jezdce, kteří z F1 odešli, ale poté se zase vrátili – Kevin Magnussen, Esteban Ocon nebo zmíněný Nico Hülkenberg. Někteří z nich v době mimo aktivní závodění ve F1 plnili roli rezervního jezdce, jiným pomohly k návratu mimořádné okolnosti. Schumacher působil jako rezervní jezdec u Mercedesu, ale v této pozici skončil.

Mimořádnou okolností by mohl být vstup Cadillacu v příštím roce. V této souvislosti se ale mluví spíše o Bottasovi nebo o Pérezovi.

Podle Häkkinena jsou dveře stále otevřené

„Myslím, že má stále šanci vrátit se do formule 1,“ řekl Mika Häkkinen v rozhovoru pro Motorsport-Total. „Dveře jsou stále otevřené. Jen je třeba promluvit si s těmi správnými lidmi.“

„Má zkušenosti z Formule 1 a má zkušenosti z různých závodních kategorií. A je mladý. To jsou všechno dobré věci a pozitivní faktory.“



Foto: DPPI / Alpine Racing

Schumacher mezitím pokračuje v závodění ve WEC, kde jezdí s vozem Alpine A424. Je členem posádky vozu 36 společně s Frédéricem Makowieckim a Julesem Gounonem. V prvním letošním závodě skončil vůz až na 13. místě před sesterským vozem 35.

„S poklesem teplot to pro nás bylo stále obtížnější,“ řekl Schumacher k závodě v Kataru.

„Musíme vše podrobně analyzovat, abychom pochopili, co se stalo. Není to výsledek, který jsme si přáli, zvláště s ohledem na práci týmu mimo sezónu a v Prologu. Musíme se na vše podrobně podívat, abychom do Imoly odjeli s odpověďmi, které nám umožní se zlepšit.“