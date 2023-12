Dvě zimní novinky: Zavřené továrny a více „filmovacích“ kilometrů

Včera zasedla Světová rada motorsportu a schválila několik drobných změn, o kterých se už mluvilo dříve. Dojde k omezení počtu a hmotnosti kovových dílů v podlaze, které by se mohly potenciálně uvolnit. Také budou upraveny procedury pro jezdce startující z boxů – mechanici musí boxovou uličku opustit do 90 sekund od začátku zaváděcího kola. V neposlední řadě bylo schváleno dodatečné chlazení pro horké závody. Cílem je dostat do kokpitu více vzduchu.

F1 ale v průběhu zimy čekají dvě poměrně velké novinky. Pravidla už dříve zavedla zimní přestávku – jedná se o analogii letní přestávky.

V létě (srpnu) musí týmy uzavřít své továrny po dobu 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Nově je zavedena také povinná odstávka v průběhu zimy. Zatímco začátek první odstávky si mohou týmy teoreticky vybrat samy, v případě zimního zavření továrny je datum dané – začíná 24. prosince a trvá 9 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Zaměstnanci se tak mohou vrátit do práce až 2. ledna.

Své brány musí zavřít také výrobci pohonných jednotek.

Filmovací dny

Předsezónní testy se tentokrát uskuteční v Bahrajnu od 21. do 23. února. Kromě těchto testů se už tradičně konají také posezónní testy pneumatik a mladých jezdců a v průběhu roku i testy pro Pirelli.

Týmy však mají velmi omezené možnosti, pokud jde o otestování nového vozu na trati. Spoléhat se musí na filmovací dny. Týmy je využívají k získání fotografií a videí, které potřebují pro sociální sítě nebo partnery. Reálně je to ale také první možnost vůz provětrat a získat první reálné informace.

Podle Motorsport.com by Ferrari mohlo svůj vůz představit 13. února. Poté absolvuje filmovací den.

Od příštího roku budou mít týmy trochu více flexibility. Do letošního roku mohly týmy odjet v rámci filmovacího dne maximálně 100 kilometrů, což je na okruhu Ferrari ve Fioranu asi 33 kol, ale ostatní týmy jezdí na normálních okruzích, kde je to většinou méně než 20 kol.

Od roku 2024 mohou týmy odjet dvojnásobek – tedy 200 kilometrů. V pravidlech je nově také zdůrazněno, že tým může do filmovacího dne nasadit vždy jen jeden vůz.