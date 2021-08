Dvě vítězství? To už je úspěch, říká Sam Bird pro F1sport

Same, zbývají dva závody do konce sezony. Jak byste ji před finále v Berlíně zhodnotil?

Sezona to byla úspěšná. Několikrát jsem nedokončil závod a nezískal body, ale to platí pro všechny jezdce. Když se ale budu ohlížet zpět, tak si hlavně budu připomínat, že jsem v premiérovém roce u Jaguaru získal několik vítězství (před berlínským finále má Bird na kontě dva triumfy z Rijádu a z New Yorku; pozn. red.). To je samo o sobě znakem úspěšné sezony. Stále navíc bojuji o zisk mistrovského titulu, takže to rozhodně není vůbec špatné.

Oh, how good it is to be back on track in Berlin ⚡️🇩🇪



Next on the agenda ➡️ 𝙁𝙧𝙚𝙚 𝙋𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙘𝙚 1️⃣ at 17:00 CEST ⏰#JaguarElectrifies #BerlinEPrix #RaceToInnovate #ABBFormulaE pic.twitter.com/sJTDEHIcrH — Jaguar Racing (@JaguarRacing) August 13, 2021

Patříte mezi osmnáct kandidátů na titul. Jaké jsou vaše šance?

Pro všechny je to stejné. Osmnáct jezdců se může stát šampionem, uvidíme, jak na tom budeme my. Mám už pochopitelně nějaké zkušenosti, a navíc jsem aktuálně třetí, takže jsem na tom lépe než dalších dvaadvacet pilotů. Když ale bojuje o titul osmnáct jezdců, tak se může stát naprosto cokoliv.

S okruhem na bývalém letišti Tempelhof už máte nemálo zkušeností. Jaký přístup zde musí závodník volit?

Je třeba netlačit příliš na pilu, musíte zde řídit hladce a plynule. Takový přístup se pozitivně projeví na vašich časech na kolo.

Zamiřme ještě zpět do Londýna. Na domácí půdě jste dvakrát nedokončil a přišel jste o vedení v šampionátu. Vracíte se k tomu, co tam bylo špatně?

Možná jsem na to ve druhé kvalifikaci trochu moc tlačil, ale vše ostatní už bylo mimo moji kontrolu. V prvním závodě jsem se dostal do sendviče mezi dva vozy, což jsem odnesl poškozeným řízením. A k neděli…změny směrů v brzdné zóně by neměly být povoleny. Dopadlo to, jak to dopadlo. Už jsme se přes to přenesli. Nyní jsme v Berlíně a uvidíme, co zde dokážeme.

Věčným tématem je změna současné podoby kvalifikace. Snad každý pilot má svůj odlišný názor, jak by ideální kvalifikace formule E měla vypadat podle vás?

Ideálně by měli být jezdci rozděleni do dvou skupin po dvanácti vozech. Obě skupiny by dostaly k dispozici 15 minut na trati a jezdci by se nemuseli soustředit pouze na jedno měřené kolo. Jezdili by, dokud by se jim nevybily baterie. Absolutně nejrychlejší jezdec by získal pole position, nejlepší pilot druhé skupiny by se postavil vedle něj do první řady, a tak by to pokračovalo až na chvost startovního roštu. To by podle mě mohlo fungovat, ale já tomu tady nevelím.