Dvě smrtelné nehody během pár let. Podle Strolla musí ve Spa dojít ke změnám

Jezdci reagují na tragickou nehodu ve Spa ze závodu regionální evropské formule (FRECA).

Při závodě série FRECA došlo ve Spa k tragédii. Na následky zranění z vážné nehody zemřel nizozemský pilot Dilano van 't Hoff z týmu MP Motorsport, který závodí také ve F2 a F3.

K nehodě došlo za deště. Celá situace byla velmi podobná nehodě Anthoina Huberta z formule 2 z roku 2019. Jen strana trati a místo byly odlišné. Van 't Hoff narazil do bariéry vlevo a trochu dál na rovince Kemmel Straight. Jeho vůz se odrazil, vrátil na trať a následně do něj při velmi špatné viditelnosti narazil vůz soupeře.

„Je to tragický den pro motorsport,“ řekl Lance Stroll pro Sky. „Dnes jsme přišli o jezdce, takže chci, aby si ho všichni připomenuli. V myšlenkách jsem dnes s ním.“

„Zlomilo mi to srdce. Myslím, že Eau Rouge ve Spa potřebuje přehodnotit, protože jsme teď v rozmezí čtyř nebo pěti let přišli o dva jezdce. Je to opravdu nebezpečná zatáčka a není fér, co se dnes stalo.“

„Myslím, že ta zatáčka se musí změnit. Je to příliš nebezpečné a při každém průjezdu je jen otázkou času, než dojde k další nehodě. Musíme o tom mluvit, protože jak jsem řekl, jsou to dva životy během čtyř let. Pro motorsport je dnešek smutným dnem.“

„Osobně jsem ho neznal,“ řekl Verstappen po sprintu na Red Bull Ringu. „Samozřejmě to byl nizozemský závodník, který měl stejné sny jako my, když jsme byli v tom věku, a chtěl se dostat do formule 1 nebo kamkoli jinam.“

„Je to neuvěřitelně smutné pro celou rodinu a všechny zúčastněné a tým MP Motorsport – znám tam docela dost lidí.“

Verstappen uvedl, že svět motorsportu si z nehody musí vzít ponaučení, ale varoval před obviňováním layoutu okruhu.

„Takovými situacemi se musíme zabývat,“ řekl Verstappen. „Je snadné svalovat vinu na trať, ale myslím, že když se podíváme i na to, jak bylo mokro a podobně, tak jsou určitě věci, na které se musíme do budoucna podívat – na to, co můžeme udělat lépe, abychom jezdce ochránili, protože si myslím, že to dnes bylo opravdu zbytečné.“

Esteban Ocon uvedl, že se v minulosti ve Formuli Renault ocitl v podobné situaci. Také mluvil o špatné viditelnosti.

Horší viditelnost za formulovými vozy je způsobena rozstřikem vody. F1 chce v Silverstonu poprvé otestovat blatníky zadních kol.