Dvě kvalifikace za víkend? F1 to možná vyzkouší už v Baku

V rámci Velké ceny Ázerbájdžánu by se mohly odjet dvě kvalifikace. Sprint by byl samostatným závodem a neurčoval pořadí pro hlavní závod.

F1 se netají tím, že chce dále experimentovat a měnit formát víkendu. Už za měsíc v Baku by se mohl vyzkoušet nový formát sprintového víkendu. Hlavní novinkou by byly dvě kvalifikace – jedna by určila startovní rošt pro sprint, druhá pro nedělní závod. Sprint by tak už neurčoval startovní rošt pro závod.

Dvě kvalifikace

Jak by takový formát vypadal? Podle Auto Motor und Sport by v pátek proběhl hodinový trénink jako dosud. Poté by následovala klasická kvalifikace, která by měla tři části. Určila by startovní rošt pro nedělní závod.

V sobotu by proběhla druhá kvalifikace, která by určila pořadí pro odpolední sprint. Zatím není jasné, jak by vypadala. Je spíše nepravděpodobné, že by měla podobu klasické kvalifikace. Už jen proto, že klasická kvalifikace má poměrně velkou spotřebu pneumatik. Cílem F1 je počty pneumatik spíše snižovat (letos se to bude dvakrát zkoušet). Speciálně pro Baku by se už ani větší počet pneumatik nestihl připravit.

Možností je několik – odjet kvalifikaci na tvrdších pneumatikách (střední, tvrdé), zkrátit jednotlivé části kvalifikace, zajet jen jedno letmé kolo...

Ke změně programu je potřeba souhlas všech. Kromě toho by se musela změnit pravidla a to v mnoha oblastech – od pneumatik po parc fermé. Podle Auto Motor und Sport se ale z FIA ozývá, že je to proveditelné. Elektronické hlasování by mohlo proběhnout za dva týdny.

Velká cena Ázerbájdžánu je na programu 30. dubna. „První kvalifikace“ by se jela už v pátek 28. dubna. Času tedy není mnoho.