Dvě kolize v souboji o vedení a první vítězství Caldwella přinesl dramatický druhý závod F3

Že se nejvíce dramat odehraje v prvních dvou zatáčkách Katalánského okruhu naznačilo už první kolo po startu. Vítěz prvního závodu Aleksandr Smoljar měl drobný kontakt s Clémentem Novalakem, po kterém dostal ruský pilot defekt. S hůře ovladatelným vozem pak narazil do Logana Sargeanta a oba jezdci skončili v kačírku.

Vedení si po startu udržel Enzo Fittipaldi před Davidem Schumacherem a Matteem Nanninim. Pořadí se neměnilo ani při restartu závodu po safety caru, který vyjel kvůli kolizi v prvních zatáčkách.

Caldwell se už na startu dostal před Frederika Vestiho a o další pozici si polepšil v 10. kole, kdy si poradil s Victorem Martinsem.

O dvě kola později se poprvé měnilo pořadí na čele. Schumacher úspěšně do první zatáčky zaútočil na Fittipaldiho.

Vnuk dvojnásobného mistra světa F1 Emersona Fittipaldiho se o tři kola později pokusil získat vedení zpět na svou stranu. Po vnější stopě zaútočil do první zatáčky na Schumachera, ten mu však nenechal moc místa, Fittipaldi se dostal na obrubník a kolidoval se Schumacherem, který skončil v bariéře. Fittipaldi sice mohl pokračovat, ale během následného safety caru zastavil s vozem na trati.

Do vedení se tak dostal Nannini, druhý byl Dennis Hauger a třetí Caldwell.

Toto pořadí ale vydrželo jen do nájezdu do 21. kola, kdy Hauger zaútočil na prvního Nanniniho opět v nájezdu do první zatáčky, Nor roztočil svého soupeře a sám si poškodil přední křídlo.

Z první řady tento souboj sledoval Caldwell, pro kterého pak nebyl problém posunout se před oba jezdce do vedení, které udržel až do cíle a připsal si své premiérové vítězství ve F3.

První stupně vítězů ve F3 slaví také Victor Martins, který obsadil třetí místo.

Čtvrtý dojel Novalak před pátým Caiem Colletem. Svůj první bod za desáté místo získal Juan Manuel Correa.

Roman Staněk si oproti prvnímu závodu polepšil a po startu z 16. místa projel cílem na 13. pozici.

Výsledky