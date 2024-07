Dvanáctiválec pro Le Mans. Valkýra od Astonu se poprvé ukázala na trati

Valkyrie se stane prvním závodním speciálem postaveným podle pravidel Le Mans Hypercar, který bude kromě WEC závodit i v americkém seriálu sportovních vozů IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Dosud byly shodnými vozy startujícími na obou stranách Atlantiku pouze ty postavené na základně regulí LMDh. Už před oficiální premiérou tak „valkýra“ drží jedno prvenství.

Název odkazující na stvoření ze severské mytologie je u britské okruhové zbraně celkem výstižný. Valkýry se podle legend zjevovaly na bojištích, aby do Valhaly odnášely duše padlých vikinských bojovníků. Valkýra na čtyřech kolech je do jisté míry také zjevením. V období snižování objemů motorů a elektrifikace závodních pohonných jednotek připravuje Aston Martin pro prestižní sérii spadající pod FIA závodní vůz s atmosférickým dvanáctiválcem pod kapotou. Ano, není to hybrid.

Když se během posledních několika dnů ve Velké Británii starali zkušení jezdci Darren Turner, Mario Farnbacher a Harry Tincknell o záběh nového vozu, v útrobách speciálu u toho spokojeně předlo dvanáct válců motoru od Cosworthu s objemem 6.5 litru, který běžné produkční Valkyrii poskytuje přes 1000 koní výkonu! Pro závodní účely tak musel být tento motor výkonnostně přiškrcen.

„Je to čistokrevný závodní speciál, který je sice ještě ve velmi brzké fázi testování, nicméně z toho, čeho už jsme byli dosud svědky, můžeme vidět, že dosahuje námi stanovených cílů,“ řekl šéf divize Astonu Martin pro vytrvalostní závody Adam Carter v oficiálním prohlášení.

O provoz valkýr se bude starat tovární tým britské značky Heart of Racing. Program se dvěma vozy pro WEC bude řízen z nového týmového sídla v Anglii nedaleko Silverstonu. Jednu Valkyrii poté Heart of Racing nasadí v USA do IMSA WSC. Ve Spojených státech má tým sídlo ve Phoenixu. „Všichni se moc těšíme na cestu, která nás čeká. Stojí před námi hora, na kterou musíme všichni společně vylézt. Vstupuje do nejvyšších pater závodů sportovních vozů, kde panuje neskutečná konkurence týmů, které rozhodně nemůžeme považovat za nováčky. Některé z nich mají k dispozici neomezené zdroje. Dobře víme, že budeme závodit proti těm nejlepším, naším cílem je proto dostat Aston Martin na stejnou úroveň,“ uvedl v oficiálním prohlášení šéf Heart of Racing a závodník v jedné osobě Ian James.

Se vstupem vozů Valkyrie do WEC a IMSA se Aston Martin v roce 2025 stane třetí značkou po Ferrari a Alpinu, která bude mít své zastoupení jak v nejvyšší třídě sportovních vozů, tak ve formuli 1. Je otázkou, kdy dojde k závodnímu debutu nových hypervozů Aston Martin. První variantou je úvodní podnik sezony IMSA WeatherTech SportsCar Championship, kterým bude tradiční čtyřiadvacetihodinovka v Daytoně o víkendu 25. a 26. ledna. Pokud Aston Martin takto brzký termín nestihne, nabízí se jako debutový podnik závod na 1812 km v Kataru, kterým 28. února začne nová sezona WEC. V Le Mans se valkýry příští rok ukážou 14. a 15. června.