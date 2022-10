Dvacet let přátelství i rivality. Gasly věří v dobré vztahy s Oconem

Kdysi kamarádi, pak nesmiřitelní rivalové. Z hlediska statistik téměř dvojčata. Esteban Ocon a Pierre Gasly se příští rok sejdou u jednoho týmu.

Pierre Gasly bude v týmu Alpine spolupracovat s Estebanem Oconem, kterého zná od svých šesti let, protože oba vyrůstali nedaleko od sebe. Jejich rodiny se přátelily a právě na Oconově motokáře Gasly poprvé okusil motorsport.

„Známe se už 20 let a to je nám teprve 26,“ řekl Gasly pro web F1. „Jen to dokazuje, jak dlouho se známe – byl u toho, když jsem na motokárové dráze jel svá první kola.“

„Od té doby je náš vztah nahoru a dolů, ale to není pro nikoho nic nového. Řekl bych, že od našeho příchodu do F1 se to zlepšilo. Oba jsme si splnili jeden ze svých snů, ale prošli jsme různými etapami. Nemá smysl srovnávat Estebana z doby, kdy nám bylo šest, dvanáct, osmnáct s tím současným, kdy je nám šestadvacet. Hodně jsme vyrostli.“

„Jsme mnohem vyspělejší, mnohem zodpovědnější a máme společný cíl. Oba chceme být konkurenceschopní, oba chceme bojovat vpředu. A víme, že abychom toho dosáhli, musíme pracovat společně pro tým. Jsem z toho docela nadšený.“

„Je to pro nás oba příležitost vrátit se k podobnému vztahu, jaký jsme měli v minulosti. Jaká byla pravděpodobnost, že dvě šestileté děti z francouzské Normandie, které žily 20 minut od sebe, skončí o 20 let později jako týmoví kolegové ve francouzském týmu? Myslím, že je to neuvěřitelný a velmi zvláštní příběh.“

Pierre Gasly Esteban Ocon Startů ve F1 103 106 Body 332 338 Vítězství 1 1 Stupně vítězů 3 2 km v závodech 27 632 28 559

„Vím, že Esteban je vynikající jezdec, ukazuje to každý víkend vedle Fernanda. Každý ví, jak je Fernando dobrý, a on s ním rozhodně drží krok – a předvádí výkony na velmi vysoké úrovni.“

„Má zkušenosti s týmem, což mu určitě pomůže. Já mám vlastní zkušenosti z rodiny Red Bullu, ze spolupráce s Red Bullem a AlphaTauri, které budu moci plně využít v nadcházející sezóně. Je to velmi vzrušující.“

Na působení u Alpine se Ocon těší. „Jsem přesvědčen, že to může být velmi úspěšné partnerství. Ukázali, že mají potenciál, že mají tým, který dokáže bojovat vepředu, získávat pódia, vítězit v závodech. Do technického týmu přijali spoustu dobrých lidí. Je prostě vidět, že se jejich vývoj a výsledky každou sezónu zlepšují.“

„Pro mě osobně je cílem stále posouvat tým dopředu. Letos bojují o čtvrté místo v šampionátu – cílem je stále stoupat, každou sezonu si vést lépe. Chci bojovat na čele, bojovat o stupně vítězů, chci být schopen bojovat o vítězství. S Alpine máme společný cíl. Mají plán 100 závodů a já se cítím plně motivovaný a odhodlaný využít všech zkušeností, které jsem za posledních pět let nasbíral, abychom společně dosáhli co nejlepšího výsledku.“

„Na Renault jsme měli vždy vazby a to ještě z doby před F1,“ říká Gasly, který před F1 závodil v sériích Renault.

„Když jsem přišel do F1, vždy tam byly kontakty, ale nic moc vážného. Pak se vším, co se v létě stalo, to odstartovalo nějaké vážnější rozhovory. Nebylo to snadné, ale všechno se sešlo. Je to velký krok v mé kariéře a něco, co jsem si musel opravdu dobře promyslet, ale musím přiznat, že jsem velmi rychle cítil, že je to správná věc.“

„To, že jsem se tam chtěl dostat, jsem si ujasnil díky tomu, jak mě tým oslovil. Byli opravdu vstřícní, opravdu otevření v touze spolupracovat a vytvořit toto dobrodružství. Proto jsme se dohodli na této víceleté smlouvě. Ukazuje to cíl a ambice a to, čeho chceme dosáhnout.“

Říká se, že každý jezdec chce jezdit za Ferrari. Do maranellské stáje se ale nedostane každý. Pro Francouze zase může být atraktivní jezdit za francouzský tým.

„Od dětství, kdy jsem sledoval F1, si pamatuji, jak Fernando bojoval o titul a vyhrál šampionát s Renaultem. V té době mi bylo devět let a přesně v tu chvíli jsem řekl rodičům: ‚Co musím udělat, abych se stal mistrem světa F1, nejen být v F1, ale stát se mistrem světa?‘“

„Člověk vyrůstá s těmito sny, s touto představou, a když jsem přišel do F1, hned se mě lidé ptali: ‚jsi Francouz, Renault je ve formuli 1, bude jedním z tvých snů také dostat se do týmu?‘ Vždy o tom podvědomě přemýšlíte. Závodit za francouzský tým, být Francouz a mít Alpine velmi blízko mého domu v Normandii, je něco jedinečného. Nemůžu se dočkat, až začnu. Dám tomuto týmu absolutní maximum.“