Dva závody na úvod sezóny. Rijád hostí formuli E

Šampionát formule E začíná svoji šestou sezónu ve stejném místě, kde odstartovala i ta minulá. Novinkou je však dvojnásobná porce závodění, protože Rijád poprvé hostí tak zvaný „double header“ víkend s prvním závodem v pátek a druhým v sobotu.

Okruh, který leží severozápadně od současného centra saúdskoarabské metropole, měří 2495 metrů a nabízí 21 změn směru. Od levotočivé první zatáčky až po čtrnáctou zatáčku se táhne úsek krátkých rovinek a mnoha rychlých zatáček, kde se piloti musí (především v kvalifikaci) vyvarovat kontaktu s bariérami. Mezi zatáčkami 17 a 18 se poté nachází nejdelší rovinka okruhu, která představuje dobrou příležitost pro předjíždění v brzdné zóně před pravotočivou osmnáctou zatáčkou.

