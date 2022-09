Dva týmy vloni překročily rozpočtový strop. Red Bull údajně výrazně

Dva týmy vloni nedodržely rozpočtový strop. Podrobnosti se dozvíme v příštích dnech.

FIA příští týden oznámí výsledky kontrol rozpočtového stropu za sezónu 2021.

Podle Auto Motor und Sport dva týmy limit překročily. V paddocku se spekuluje, že jde o Aston Martin a Red Bull. Druhý jmenovaný měl limit ve výši 147,4 milionu dolarů překročit „výrazně“.

FIA musí překročení rozpočtového stropu zveřejnit. Jedná se o porušení pravidel – podobně jako třeba v případě minimální hmotnosti vozu nebo nedostatku paliva po konci závodu. Zatímco u těchto porušení má FIA poměrně jasný plán, jak postupovat, u rozpočtového stropu situace tak jasná není.

Překročení limitu do pěti milionů dolarů je podle předpisů považováno za „méně závažné porušení pravidel“. Tým může vyváznout s pokutou. U většího překročení by se mohlo přikročit k odečtení bodů v Poháru konstruktérů nebo snížení rozpočtového stropu v dalším roce.

Osm týmů, o nichž se říká, že limit dodržely, považuje za sporné, že překročení o pět milionů dolarů je nepříliš významné. Mercedes a Ferrari uvádějí, že pět milionů dolarů navíc na vývoj může odpovídat až půl sekundě na trati.

To může mít samozřejmě důsledky v boji o pozici v Poháru konstruktérů a tedy další peníze. V případě Red Bullu je však situace o dost choulostivější – Max Verstappen získal titul mistra světa. Mercedes tak nadšený nebude, ale emoce v Maranellu budou hodně podobné.

Letos bojuje (nebo spíše bojovalo) s Red Bullem Ferrari a překročení limitů v loňské sezóně zvýhodňuje rudé býky i v sezóně letošní. Peníze vloni nešly jen do vývoje vozu pro rok 2021, ale také do vývoje letošního monopostu. To by vysvětlovalo, proč měl Red Bull tak silný úvod sezóny, přestože byl údajně posledním týmem, který se plně přeorientoval na vývoj nového vozu.

Soupeři Red Bullu také tvrdí, že spočítali, že vylepšování současného vozu RB18 nemohlo být provedeno v rámci povoleného rozpočtu.

Podle Auto Motor und Sport bude vše uveřejněno příští týden a Red Bull i Aston Martin budou obviněni jen z drobných přestupků. Mimo jiné i proto, že existuje prostor pro interpretaci skutečně vzniklých nákladů. Konkurence se obává, že případ byl ututlán, aby se předešlo skandálu.

FIA čeká nelehký úkol. Pokud se ukáže, že rozpočtový strop existuje jen na papíře a týmy ho obcházejí, pak nejen postrádá smysl, ale je dokonce škodlivý – zvýhodnil by týmy, které ho dokáží obejít.