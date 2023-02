Dva roky zpět jsem si myslel, že je můj sen o F1 mrtvý, přiznává Sargeant

Za necelý měsíc se Logan Sargeant dočká vysněného debutu v F1. Ještě v roce 2021 byl přitom Američan přesvědčen, že se do královny motorsportu nikdy nedostane.

Když v roce 2020 obsadil Logan Sargeant ve formuli 3 třetí příčku celkově, s minimálním bodovým odstupem na šampiona Oscara Piastriho, zdálo se, že je Američan na dobré cestě.

V sezoně 2021 však přišel zádrhel. Sargeant nedokázal sehnat rozpočet na postup do F2, takže se rozhodl přesídlit do evropské Le Mans série, přidat starty s vozem GT a pokračovat v F3, kde se stal jezdcem českého týmu Charouz Racing System. Do boje o titul však tentokrát nezasáhl a musel se spokojit se sedmou příčkou v hodnocení jezdců.

„Abych byl upřímný, byl jsem si tehdy stoprocentně jistý, že je můj sen o F1 mrtvý,“ citoval Sargeanta web RaceFans.

„V tu chvíli jsem si prostě řekl: 'Dobře, bude to směřovat k LMP nebo k IndyCar'. Byl jsem s tím v té době spokojen. Sedačka v F3 byla pouze o tom, abych překlenul dané období, zůstal v autě a pomohl týmu posunout se dál, což pro mě byla nová pozice. Závody s vozy LMP2 a GT byly zábavou a zároveň způsobem, jak získat zkušenosti ve vytrvalostních závodech,“ zavzpomínal Američan, který je ale přesvědčen, že nešlo o ztracený rok.

„Mým pocit, že to nakonec bylo všechno nesmírně přínosné a obrovsky mi to pomohlo, takže jsem rád, že jsem to všechno absolvoval,“ přiznal 22letý rodák z Floridy, pro kterého se následně v roce 2022 vše otočilo.

V první debutové sezoně v F2 skončil celkově čtvrtý a hlavně si zajistil závodní sedačku v F1 u Williamsu pro nadcházející ročník.