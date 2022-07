Dva okruhy, jedna vášeň. Ferrari jezdí v Rakousku a na Monze s historickým logem

Je to jedno z nejslavnějších log na světě. Nemusíte být fanouškem formule 1 nebo rychlých vozů, abyste věděli, komu patří. Dnes je to přesně 90 let, co se vzpímanající koník objevil poprvé na závodním voze. Stalo se tak

9. července 1932 při závodě 24 hodin Spa-Francorchamps.

Vzpínající se kůň se objevil na vozech Alfa Romeo 8C 2300 MM, které provozovalo Ferrari.

Původ loga nepochybně fanoušci Ferrari znají. Černý kůň byl původně symbolem hraběte Francesca Baraccy, legendárního italského leteckého esa z první světové války, který ho maloval na bok každého letadla, s nímž létal.

Odkud ho měl on, na tom se už historikové neshodnou. Možná se jedná o inspiraci praporem savojského vévody z konce 17. století, možná má původ ve Stuttgartu – Baracca ho viděl na neměckém letadle, které sestřelil. To se už patrně nikdy nedozvíme. Baracca byl sestřelen 19. června 1918 po 34 vítězných soubojích.

„Když jsem v roce 1923 vyhrál svůj první Savio Circuit v Ravenně, potkal jsem hraběte Enrica Baracca a hraběnku Paolinu, rodiče létajícího hrdiny,“ vzpomínal později Enzo Ferrari.

„Jednoho dne mi hraběnka řekla: ‚Ferrari, proč nenasadíš vzpínajícího se koně mého syna na svá auta? Přinese ti to štěstí.‘ Kůň byl a vždy bude černý, přidal jsem kanárkově žluté pozadí, barvu města Modena.“

Kůň se nakonec objevil na voze až ve Spa 1932 a štěstí Ferrarimu opravdu přinesl – vozy skončily na prvním (Antonio Brivio a Eugenio Siena) a druhém (Piero Taruffi a Guido d'Ippolito) místě.

Ferrari od soboty jezdí s tímto původním logem. A netýká se to jen vozů Leclerca a Sainze. Stejné logo můžeme vidět také na vozech 488 GTE v závodech WEC v italské Monze.



Vlevo obvyklé moderní logo, vpravo to původní z roku 1932. Foto: Activepictures / Jiří Křenek; Ferrari