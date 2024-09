Dva okruhy, čtyři týmy. Pokračují testy pneumatik Pirelli

Pokračují testy pneumatik Pirelli pro příští rok. V úterý jezdili v Monze Mercedes a Red Bull. Za volant usedli George Russell a Liam Lawson.

Russell odjel 128 kol s nejrychlejším časem 1:20.747. Lawson odjel 104 kol s nejlepším časem 1:22.126.

Ve středu se novozélandský jezdec na trať v Monze vrátí znovu, ale tentokrát za volantem vozu Racing Bulls.

Ve středu se zvuk vozu formule 1 rozezní také na 170 km vzdáleném okruhu ve Fioranu. Vedle továrny Ferrari usedne do vozu SF-24 Oliver Bearman, pro kterého to může být i ideální příprava na závod v Baku. Je totiž poměrně reálné, že to bude právě on, kdo nahradí Kevina Magnussena, který dostal zákaz startu v závodě.

Bearman se zaměří na testování pneumatik do mokra a přechodných podmínek. Fiorano disponuje zavlažovacím systémem, proto bude Bearman jezdit tam a ne v Monze.